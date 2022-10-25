覓未入名單衛生黑點 民建聯促長期打擊

民建聯早於今年7月發起「全港衛生黑點巡查行動」，當時發現黃大仙區及九龍城區分別有20處及41處衛生黑點，該黨8月底至10月中再查察，黃大仙區有15處黑點持續改善；九龍城區則有27處黑點已清理、3處部分清理，但兩區同時分別增加5處及7處新黑點，當中6處未被列入「政府打擊衛生黑點計劃」名單。

黃大仙新增的5處黑點主要在新蒲崗，出現垃圾堆積、霸佔行人路等問題，當中3處黑點在衍慶街一帶，該區另新增兩個鼠患地點，包括大成街街市及該區一屋邨單位內出現老鼠。九龍城有一處新衛生黑點未被列入為需打擊的黑點，位於上鄉道天橋底，持續數年堆積垃圾。

批滅鼠成效不彰 倡「全港捉鼠」

民建聯形容鼠患問題從未停止，曾有愛民邨住戶一屋捉到17隻鼠，食環署去年投放逾7億元公帑滅鼠，成效不彰，平均1萬元滅一鼠，政府引入「氣壓滅鼠器」、「夜視攝錄機」等新科技亦無力制止劣况。

該黨建議啟動「全港捉鼠大行動」；加強巡查食肆並檢控棄置廢物者；定期邀專家來港分享防、滅鼠經驗。