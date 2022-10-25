金融峰會參加者准黃碼入處所 確診可專機離港

可私人包間共膳

余偉文在文章提到，不少峰會的參與者反映對峰會充滿期待，部分人將攜同全球管理團隊來港，讓團隊制定區域發展策略時有更實在依據；不少參與者已安排與在港員工和客戶接觸會面，部分亦會舉辦機構誌慶活動，或考慮日後在港舉辦全球或區域活動。

為讓峰會參與者充分善用短暫留港時間，余偉文稱將為參與者提供便利，包括在醫學監察期間可於私人包間與他人共膳、可進入一些須查核疫苗通行證的處所等；如參與者檢測結果呈陽性，可選擇乘專機離港或接受隔離，直至從公共衛生角度考慮被視作安全。此外，訪客赴港前、抵港、3天醫學監察期間均要做新冠病毒測試。

稱反應踴躍 峰會延長至兩天

余偉文稱，由於反應踴躍，決定將峰會延長至兩天，於下周三至四舉行，增設一個與國際投資者對話的專場。

據最新會議日程，活動將於下周二晚在M+博物館率先舉行歡迎夜宴及參觀；周三在四季酒店舉辦3場專題討論，主題包括應對市場的不確定性、可持續金融、科技為金融業帶來的機遇及挑戰等；新設的周四活動在中環交易廣場舉行，設兩場專題討論。

（新冠疫情）