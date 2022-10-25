議員：消息稱河套設施下周交保安局 料「逆隔離」快試行 盼擴至點對點交通

楊永杰向本報稱，得悉有「一些消息」說保安局即將接手管理落馬洲河套區隔離設施，認為「空穴來風未必無因」，相信移交設施後很快可推行「逆向隔離」。楊形容，河套區試行安排將打開「一條進入內地的新通道」，期望可逐步增加逆向隔離設施。他建議將安排擴展至適用於飛機、水路或高鐵的點對點交通，以增港人北上名額。

楊永杰料兩地有Ct值標準共識

李家超上周六接受電台採訪稱，對內地通關態度「完全開放」，但重申不希望有任何措施為內地帶來附加風險，港府將完全配合內地防疫政策。李曾稱正努力與內地商討通關安排，但須解決統一兩地Ct值標準等「挑戰」。楊永杰估計兩地政府就上述議題已有共識，他又建議由內地派醫護相關人員來港、安排工作人員閉環管理等，本港保安局則負責接送市民往檢疫設施及皇崗口岸過關。

翻查資料，保安局長鄧炳強曾稱，落馬洲河套區內的設施有1萬個牀位及4000個獨立房間。本報向保安局查詢河套區隔離設施會否轉交該局管理、何時以「逆向隔離」試點投入運作等；政府發言人回覆本報查詢稱，落馬洲河套區的隔離設施及應急醫院分別提供約1萬個及1000個牀位，港深兩地政府正就「逆向隔離」建議磋商具體要求，以確保方案得以周全制訂。

昨476宗輸入見新高

疫情方面，本港昨日新增5406宗新冠陽性個案，其中476宗屬輸入個案，為新冠襲港以來新高。醫管局另公布7宗死亡個案，介乎60至96歲，其中5人已打三針、一人已打兩針、一人無打針。

明報記者

（新冠疫情）