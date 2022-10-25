基因排序 今年8宗似去年3宗 何栢良料深水埗現類鼻疽傳播鏈

何栢良昨日於商台節目《在晴朗的一天出發》透露，細菌基因譜圖分析發現，深水埗區內的類鼻疽感染個案有關聯，相信當中有傳播鏈。至於白田邨第十期重建地盤是否感染源頭，他稱類鼻疽為風土病，不排除不同地盤亦有該菌滋生，白田邨地盤驗出類鼻疽菌不代表是區內爆發源頭，建議從地盤樣本種菌再比對基因，確定是否相同品種，以了解該地盤是否感染源頭。

至昨午無新病例 倡列須呈報病

何栢良補充，類鼻疽菌亦可從泥土經破爛喉管污染食水，即使經氯氣消毒亦無法百分百殺死類鼻疽菌。他亦建議將類鼻疽列入須呈報傳染病，有助當局掌握其他地區有沒有個案。

屬風土病 何：地盤有菌未必源頭

衛生防護中心昨日表示，現時沒有成功從泥土等環境樣本培植細菌，未能將環境與病人細菌以基因排序比對，故暫未能確認個案來自同一環境感染源頭，環境調查仍繼續。本報昨亦向衛生署查詢白田邨地盤工人驗血結果，以及會否考慮將類鼻疽列為須呈報傳染病，至截稿前未獲回覆。