基因排序 今年8宗似去年3宗 何栢良料深水埗現類鼻疽傳播鏈

【明報專訊】深水埗區內近3個月共錄22宗類鼻疽感染個案，爆發源頭至今未明。衛生防護中心昨日公布，本港截至昨午5時未有錄得新增類鼻疽個案，並公布今年8宗患者居住深水埗區的類鼻疽個案，細菌基因排序與去年3宗個案相似，惟未交代該8宗個案是否近3個月受感染。港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，按基因圖譜分析結果，相信近期深水埗個案有關聯。
何栢良昨日於商台節目《在晴朗的一天出發》透露，細菌基因譜圖分析發現，深水埗區內的類鼻疽感染個案有關聯，相信當中有傳播鏈。至於白田邨第十期重建地盤是否感染源頭，他稱類鼻疽為風土病，不排除不同地盤亦有該菌滋生，白田邨地盤驗出類鼻疽菌不代表是區內爆發源頭，建議從地盤樣本種菌再比對基因，確定是否相同品種，以了解該地盤是否感染源頭。
至昨午無新病例 倡列須呈報病
何栢良補充，類鼻疽菌亦可從泥土經破爛喉管污染食水，即使經氯氣消毒亦無法百分百殺死類鼻疽菌。他亦建議將類鼻疽列入須呈報傳染病，有助當局掌握其他地區有沒有個案。
屬風土病 何：地盤有菌未必源頭
衛生防護中心昨日表示，現時沒有成功從泥土等環境樣本培植細菌，未能將環境與病人細菌以基因排序比對，故暫未能確認個案來自同一環境感染源頭，環境調查仍繼續。本報昨亦向衛生署查詢白田邨地盤工人驗血結果，以及會否考慮將類鼻疽列為須呈報傳染病，至截稿前未獲回覆。