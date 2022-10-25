升旗禮停課風波 校方委獨立調查 料90天交報告 荃灣聖芳濟：盼挽大家信心

【明報專訊】荃灣聖芳濟中學本月5日的升旗禮，14名學生被指違規勒令停課3天。校方本月10日聲明稱他們做出「不尊重升旗禮儀式的行為」，涉事學生則感冤枉，稱校方證據不足。該校校監張奇恩昨日向家長發信，稱法團校董會上周三（19日）議決成立獨立調查委員會，預料需時90日交調查報告，稱要讓師生、家長及公眾得到交代，「務求挽回大家對學校的信心」。委員會由大律師、校長等5人組成。教育界立法會議員朱國強期望調查報告結果不會對涉事師生有任何傷害，又強調處理學生違反校規應以教育為原則。
以「砥礪前行 凝聚一心」為題的信件昨日一度上載至該校facebook。張奇恩在信件稱過去兩周面對非常困擾時刻，在處理14名學生停課3天的事件上，他與校董個別接見了學生及教師，對方亦坦誠表達意見及憂慮。
校監稱已晤師生 了解意見憂慮
張承諾盡快向家長坦誠地公布調查結果，又呼籲給予獨立調查委員會時間和空間，「完成這一件對荃濟極之重要的工作」。他又向家長稱，希望他們延續那份對學校的熱誠，讓學校回復正常運作，老師都聚焦在教育工作。
5委員均為他校校長校董校監
張奇恩稱，獨立調查委員會成員均來自校外「具專業及公信力人士」。根據校方公布的委員會名單（見表），5名成員來自教育界或擔任學校相關職位，包括天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文、都大教育及語文學院前院長張國華。
朱國強表示，成立獨立調查委員會屬於校本決定，但事件引起社會廣泛關注，認為成立獨立調查委員會「係好事嚟」，可深入調查事件及向公眾「講事實」。他期望報告最終結果不會對涉事師生有任何傷害，而是能達至教育效果，又說事件不論傳媒報章都有過多評論，「唔係好客觀咁睇」，呼籲外界給予空間。
朱國強：處理違規須教育為原則
冀調查不傷害任何師生
升旗禮事件至今演變成「羅生門」，校方稱事前已教導學生升旗禮儀及參加該項活動，有涉事學生向本報稱當天打鐘後吃早餐的同學在雨天操場參與早會，奏國歌時全程站立，但副校長事後斥責他們不尊重。