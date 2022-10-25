升旗禮停課風波 校方委獨立調查 料90天交報告 荃灣聖芳濟：盼挽大家信心

以「砥礪前行 凝聚一心」為題的信件昨日一度上載至該校facebook。張奇恩在信件稱過去兩周面對非常困擾時刻，在處理14名學生停課3天的事件上，他與校董個別接見了學生及教師，對方亦坦誠表達意見及憂慮。

校監稱已晤師生 了解意見憂慮

張承諾盡快向家長坦誠地公布調查結果，又呼籲給予獨立調查委員會時間和空間，「完成這一件對荃濟極之重要的工作」。他又向家長稱，希望他們延續那份對學校的熱誠，讓學校回復正常運作，老師都聚焦在教育工作。

5委員均為他校校長校董校監

張奇恩稱，獨立調查委員會成員均來自校外「具專業及公信力人士」。根據校方公布的委員會名單（見表），5名成員來自教育界或擔任學校相關職位，包括天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文、都大教育及語文學院前院長張國華。

朱國強表示，成立獨立調查委員會屬於校本決定，但事件引起社會廣泛關注，認為成立獨立調查委員會「係好事嚟」，可深入調查事件及向公眾「講事實」。他期望報告最終結果不會對涉事師生有任何傷害，而是能達至教育效果，又說事件不論傳媒報章都有過多評論，「唔係好客觀咁睇」，呼籲外界給予空間。

朱國強：處理違規須教育為原則

冀調查不傷害任何師生

升旗禮事件至今演變成「羅生門」，校方稱事前已教導學生升旗禮儀及參加該項活動，有涉事學生向本報稱當天打鐘後吃早餐的同學在雨天操場參與早會，奏國歌時全程站立，但副校長事後斥責他們不尊重。