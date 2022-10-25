裸照威脅15歲少女做「性奴」 無業男認5罪候判

庭上透露，被告陸浩文現年23歲，為糖尿病患者。案情指出，被告2019年6月透過手機遊戲平台認識當時15歲的事主X，其間要求X傳送兩張裸照，雙方交往不足一個月後分手。不久，被告要求X再發送裸照，並要X做其性奴，直至X踏入28歲為止。被告威脅若不答允，會將裸照放上網，X遂將10張胸部及下體的裸照傳予被告。

另勒索事主逾萬元作交換條件

官：多次威脅 案情嚴重

同年10月，X受邀到被告寓所，被告逼X口交、舔腳及摸其胸，X起初抗拒，惟被告要脅公開裸照，X最終替被告口交。同年11月，被告再次威脅公開裸照。在X要求下，被告提出兩個選擇，分別是X支付1.3萬元，或者支付9000元及與被告性交，直至X結交男友為止。X選擇了前者，被告卻改為要求X每月性交4次；X提議減至兩次，被告將價格提升至1.5萬元，並改為每月性交6次。X將事件告知學校社工，被告於2020年1月被捕。

暫委法官勞潔儀表示事主年紀尚輕，被告不斷修改要求和威脅事主就範，顯示案情嚴重。案件押後至11月7日判刑，以待索取事主的創傷報告和被告的精神科報告。

【案件編號：DCCC850/21】