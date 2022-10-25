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「不知悉」亦有問題 大狀：當局應監管

【明報專訊】翻查資料，這次已非首次有政府外判服務被揭懷疑使用「白牌車」。立法會議員江玉歡認為，政府有責任監管承辦商，但亦指事件涉及實質操作，「好難跟你落樓下睇吓你用咩車先」，加上確診個案大量，即使政府不知情亦情有可原。大律師梁嘉善則認為，有關私家車涉嫌非法載貨，可能已違反《道路交通條例》第52條，質疑「（政府）成日叫人唔好搭白牌車，究竟自己係咪用白牌車？」又指即使政府不知道事件也是問題，認為不能外判了服務又不作監管。

稱「步兵」模式不能避規管

大狀：違立法原意

梁嘉善認為，根據記者轉述在應徵期間有關職員的說法，速遞員若以「步兵」名義運送物資，GOGOX可辯稱沒有限制速遞員的交通方式，是速遞員自行選擇用私家車運送，但是，若果任何人用「步兵」 名義，自行選擇交通方式就可以避過法例規管，有違法例限制私家車作商業載貨的立法原意。

江玉歡料屬個別事件

倡政府檢視承辦商

江玉歡表示，政府有責任監管外判服務的承辦商，但認為今次屬個別事件，政府亦不會「有心」想使用違法服務，建議政府檢視承辦商服務，若果發現確實有違規情况，應制止相關違法行為，倘情况持續，就有可能要終止合約。

翻查報道，政府前年曾推行自願全民檢測，當時有傳媒報道，政府將相關物流運輸安排外判，獲委託的中介被指因為無法聘請足夠客貨車司機，找來七人車司機「湊數」，至少70輛「白牌七人車」涉嫌違法載貨，運送檢測樣本至西環火眼實驗室。獲公務員事務局委託的物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）當時回應傳媒稱，招標和批出合約時，清楚註明承辦商提供服務時須符合香港法例。

相關字詞﹕偵查報道

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