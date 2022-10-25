指私家車加入後工作大減 客貨車司機斥縱容違法

曾日接20單 7月最差僅4單

本報接觸到其中一名客貨車司機John（化名），他透露今年初收到GOGOX在應用程式發出的通告，招募司機替政府運送電子手環和防疫物資，他即聯絡職員，登記車牌，之後開始透過手機程式「接單」。

根據John展示的通告截圖，GOGOX早期是指定要求「客貨車」，稱日薪可達3000元。他說最初數月確可每日接到約20張單，每單可獲150元，即可掙約3000元，至7月他發現有私家車也接單，客貨車司機工作單數明顯減少，最差時每日僅4至5張單。

稱付較高成本才可「名正言順」載貨

據了解，私家車司機在7月平均每日仍可接到約18張單。

John認為，若容許不准載貨取酬的私家車運送手環和物資，有縱容違法之嫌，亦嚴重剝削客貨車司機收入。他說購入一輛客貨車約需30萬元，但買一部二手私家車最平數萬元即可，客貨車保險亦比私家車保險貴，司機亦要考獲輕型貨車駕駛執照，他們付出了較高成本，才能名正言順載貨取酬。