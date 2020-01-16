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GOGOX私家車送防疫物資 疑非法載貨 公司稱內部調查 資科辦提醒承辦商守法

【明報專訊】政府自2月推行「居安抗疫」計劃，向居家抗疫者上門派送電子手環和防疫物資。據政府資訊科技總監辦公室資料，現有8間承辦商負責派遞服務。本報得悉，其中一間承辦商GOGOX的派遞車輛包括私家車，疑涉非法載貨，情况由7月持續至本月中。本報記者曾直擊其中一私家車為GOGOX派送抗疫物資的過程。GOGOX稱已即時作內部調查。資科辦提醒承辦商須遵守法例。本身是律師的立法會議員江玉歡認為，政府有責任檢視承辦商服務是否合法（見另稿）。

明報記者 鄭凱文

運輸署表示，根據《道路交通條例》，除非車輛獲發輕型貨車、中型貨車或重型貨車牌照，或屬獲發許可證作載貨之用的公共或私家巴士、公共或私家小巴牌照車輛，否則任何人不得駕駛或使用該車以出租或取酬方式載貨。換言之，任何人不得以私家車載貨取酬。翻查法例，違者首次定罪可罰款5000元及囚3個月，再犯可罰1萬元及囚6個月。

記者追蹤 見司機上門派手環物資

本報8月底掌握其中一架獲GOGOX委託派送抗疫物資車輛之行程，包括將軍澳寶琳邨及怡心園等屋苑。當日記者預先到達寶琳邨等候，下午近3時，涉事白色私家車到達，在寶寧樓外停泊，司機隨即下車穿著藍色保護衣，手攜兩包透明袋的包裹，內有與政府抗疫物資「連花清瘟膠囊」包裝相似的物品。記者尾隨上樓，目睹司機向一單位住戶遞上物資，又提及派送電子手環和指導住戶如何啟動手環。

記者應徵 職員：步兵形式，私家車都可

司機之後駕車至怡心園，拿着載有口罩的物資包上樓。記者所見，該車車頭放有寫着「檢測物資運送車」紙張，行車證寫上「PRIVATE CAR（私家車）」用途。翻查政府的出租許可證登記，並無該車紀錄。記者得悉，該車獲指派任務的情况一直持續至本月中。

記者同月往GOGOX位於觀塘的辦公室並在地下停車場觀察，目睹有人將印有特區政府標誌、疑是抗疫物資的貨物運上另一私家車。記者再到GOGOX辦公室嘗試應徵運送電子手環的司機，獲兩名職員接待，記者問：「我係咪一定要有貨車牌，或者我揸私家車送得唔得？」其中一名職員說：「私家車都可以嘅！但就要喺我哋平台度登記，以『步兵』嘅形式。」記者追問：「但我都可以用私家車送？」職員確認：「可以嘅！」

GOGOX就上述情况以書面回覆稱，公司已即時作內部調查，並就《道路交通條例》作更深入研究及尋求改善方案，承諾會「積極借鑑行業最佳實踐案例」，繼續完善企業社會責任。GOGOX未有正面回應是否得悉車輛是私家車仍委託運送服務，以及委託了多少私家車運送政府物資。

資科辦：合約非載貨取酬 承辦商自定交通

資科辦回覆確認GOGOX屬承辦商，但指相關服務合約並非「載貨取酬」，承辦商可自行決定提供服務的運輸及其他內部工作安排，惟必須符合合約要求及遵守法例；合約列明服務費按每住戶計算，每次平均開支約200多元，資科辦一直監察承辦商有否妥善完成工作，會抽樣聯絡居家隔離確診者，並再提醒承辦商提供服務時必須守法。警方表示，就本報查詢所提及的資料，正了解事件及會進一步調查。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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