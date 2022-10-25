灣區手記：與深圳人合作 ／文：尚東美

之後聽A陸續講起，去了深圳幾次，對方效率很高，要聯繫什麼人、提供什麼資料，都可以很快找到，需要辦的事情，馬上就能辦成。A對此讚不絕口，覺得這像是改革開放初期「時間就是金錢，效率就是生命」精神；而且對方團隊即使不同省籍、不同學歷，行事風格卻一樣，果然「來了就是深圳人」。

有一天，A突然接到深圳電話，稱「有領導要來視察」，希望A的團隊給出前期工作成果，以便向領導匯報。A說時間緊迫，只能做部分，但對方不同意，再三強調「領導視察」的重要性，要求在死線前全部完成。這時A的團隊覺得不對路：和深圳那邊還未簽署正式合約，而且成果涉及知識產權，絕不能輕易和盤托出。

記者好奇問A，你怎麼會未簽約、未收第一期款項就幫人做事？A說對方也一樣做了很多事，且自己一則急於做成大單，二則覺得既已開工，簽約只是文件流程，好在保持頭腦清醒，否則連成果也被人拿去。最後聽說領導取消視察，對方也沒藉口再逼他交貨。記者再問，那這個項目還做嗎？A說當然還做，深圳人答應盡快簽約，而且更重要的是，他們給的錢多啊……

文：尚東美