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大灣區GBA新聞：集中供冷貴 有學校商戶重新建中央空調

【明報專訊】集中供冷自2000年起引入中國，但圍繞着該模式的爭論不斷，尤其是集中供冷費較貴。有學校或商戶因此重新自建中央空調。

廣州大學城於2004年「開城」時啟用集中供冷，是當時全球規模最大的冰蓄冷項目，不過費用令城內不少學校吃不消，連廣東省住建廳也曾表明，有學校因集中供冷費用過高，因此自建中央空調機房或改裝分體空調。可以說，項目運行至今，雖在減碳有所建樹，但論普及和接受度卻難言成功。

另一個採用集中供冷的地區珠江新城，部分商戶在接駁集中供冷系統外，也同樣自建了中央空調系統。目前廣州上述兩區用戶的綜合用冷費平均每月每平方米5至8元（人民幣，下同），有專家估算，假設有普通家庭使用集中供冷，每月便要花700多元；而據了解，廣州一般500平方呎的住宅，夏天連同開冷氣的電費約300至500元。

過低使用率致營運難

除了用戶捱貴價，重慶億眾數字能源科技有限公司總經理吳小龍亦指出，企業受制於有限的用戶和過低使用率，往往造成營運困難，例如當前供冷站的輻射範圍在5公里內，不像集中供暖管道可以鋪得很長。加上供暖期一般很少人會去停暖氣，但冷氣隨時可關掉，「假設一個小區供冷面積為10萬平方米，往往實際使用面積只有3萬到4萬平方米」。

粵當局：節能應以民生為重

去年，9名廣東省政協委員提交一份關於在大灣區推動集中供冷的提案，獲省住建廳等多部門回覆，稱節能應以民生為重，目前供冷價持平或高於電價，用戶大都承受高價冷氣。當局又表示，集中供冷項目實施與城市區域整體規劃、項目的經濟性密切相關，下一步將合理做好整體規劃建設。對評估具備可行性的新區，宜發展集中供冷，並積極引入社會資本共同參與投資及建設營運，並會加強政策支持，降低供冷企業用電成本。

相關字詞﹕集中供冷 高溫天氣 大灣區

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