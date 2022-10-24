【Emily】香港山徑日 故事地圖伴遊大嶼 「東山法門」牌坊舊貌曝光

前書「鳶飛魚躍」 明慧法師手筆

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙話，為咗製作故事地圖，需蒐集大嶼山舊相，用來對比大嶼山今昔，部分照片由港大圖書館借出，而佢檢視爸爸昔日行山影嘅相竟然有所發現，當中一張1970年代初拍攝嘅照片，係如今「東山法門」牌坊所在地，但照片顯示以前橫匾寫嘅係「鳶飛魚躍」。鄭茹蕙話，翻查《大嶼山誌》，證實呢個牌坊原來嘅牌匾係「鳶飛魚躍」，兩旁對聯就係「到此已為無俗塵 上來自覺有天然」，均為明慧法師所書；現時橫匾已換上「東山法門」，對聯變成「到這裡一塵不染 行將去普利群生」。

「東山法門」係連結東涌至昂坪嘅「法門古道」東面出入口，寺院及淨修院林立，「東山法門」牌坊由已故英國御用大律師貝納祺所建。鄭茹蕙又話，除咗線上故事地圖，綠惜地球即日起至11月22日，喺昂坪市集亦舉行「大嶼山旮旯Pop-up展」，展出新舊照片，例如昂坪、大東山、梅窩伍仙橋等，見證島上自然和歷史風貌變遷。