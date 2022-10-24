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2022年10月24日星期一
港聞二
古洞北發展 7傳統工業老舖將收地殺廠 造醬油80年 匠人嘆無緣建百年字號
製潮式豆腐數十載 東主：政府輕視傳統工業人才
政府2016年提再工業化 廠商會：倘拒數碼化難保競爭力
15歲女涉招14歲女賣淫 抽佣八成 女童院誘院友援交 男拍檔網上拉客同被捕
失控越線撼樹 鐵騎士命喪新娘潭
保安平台巡邏 墮斃利東街
1200泳手渡維港 泳總盼明年名額復常 一成缺席率相若過往 一人檢測陽性無應賽
楊德強：有信心增名額 更多賽事正「搬番嚟」
中電推4小時慳電計劃 42萬戶省30萬度
賣豬仔案多一人獲救 保安局：累計19求助者回港
兩港大專家倡類鼻疽列「須呈報」 袁國勇稱3方向查傳播鏈 將巡石硤尾蝴蝶谷配水庫
甯漢豪稱已奪回土供主導權 告別劏房「不敢講」
指過往科研投資少 孫東：未來「不存在燒錢問題」
陳茂波：「大市場小政府」已改「有為政府」
安老委會主席李國棟 倡「基層醫療局」擁政策制訂權
談「尊子」 李家超：部門感不公有發言權
大灣區GBA新聞：摩羅街家具藏家 見證內地賣光再買光 入行40載兩破拍賣紀錄 盼助年輕人接觸古家具
大灣區GBA新聞：明式家具古風今賞 廣作手工中西合璧
初創嶄新技術延鋰電池壽命 充放電千次後 儲電量仍有83%
研低成本製氫 用作儲能系統
尊子漫畫
【Emily】香港山徑日 故事地圖伴遊大嶼 「東山法門」牌坊舊貌曝光
【Emily】青民發電郵無BCC 邊個報名培訓計劃一眼睇晒
【Emily】陳國基去信彭博 批《蝙蝠俠》報道誤導
【Emily】梁熙阿葛傾青年發展
【Emily】特殊馬拉松 兩人一組「奔向共融」
【Emily】年輕人人口近年續跌 曾俊華：港似面對流失中的未來
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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