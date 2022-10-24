港聞

港聞二

安老委會主席李國棟 倡「基層醫療局」擁政策制訂權

【明報專訊】新一份《施政報告》提出成立「基層醫療健康管理局」，將於今年內公布「基層醫療健康藍圖」，以重整醫療體制。負責制訂藍圖的基層醫療健康發展督導委員會委員李國棟稱，以往由醫管局擔當基層醫療主導角色，惟因公私營醫療服務價錢差異等問題，導致推動不成功，建議基醫局需具備制訂政策的權力，才能改善基層醫療發展。醫管局前主席梁智鴻則關注公立醫院日後會否因此被削資源和人手，專科醫生亦或憂被搶生意，認為政府要顧及多個範疇才能成功推動基層醫療。

安老事務委員會主席李國棟昨日出席研討會時說，政府需改變市民求醫態度，強調家庭醫生於基層醫療擔當重要角色，建議加強培訓，冀日後建立互信和親密的醫患關係，亦應加強家庭醫生與地區康健中心合作，讓家庭醫生知道康健中心提供哪些服務。

立法會醫衛界議員林哲玄關注如何做到「錢跟住病人」，即為轉介至家庭醫生的病人提供資助，確保不會增加病人醫療負擔，亦應賦權家庭醫生轉介病人至醫管局專科門診，並建議當局制訂關鍵績效指標（KPI），例如一年內市民登記指定家庭醫生佔比、專科新舊症比例縮減幅度等。

葵青康健中心營運者

倡各中心醫護薪金統一

負責營運葵青康健中心的葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希明言，招聘醫護人手和採購服務有困難，建議「基醫局」統一為各區康健中心採購服務，醫護人手薪金劃一，以免中心之間或與醫管局出現惡性競爭。

（2022年施政報告）

相關字詞﹕地區康健中心 周奕希 林哲玄 梁智鴻 李國棟 基層醫療 基層醫療健康藍圖 基層醫療健康管理局

上 / 下一篇新聞

古洞北發展 7傳統工業老舖將收地殺廠 造醬油80年 匠人嘆無緣建百年字號
古洞北發展 7傳統工業老舖將收地殺廠 造醬油80年 匠人嘆無緣建百年字號
製潮式豆腐數十載 東主：政府輕視傳統工業人才
製潮式豆腐數十載 東主：政府輕視傳統工業人才
政府2016年提再工業化 廠商會：倘拒數碼化難保競爭力
政府2016年提再工業化 廠商會：倘拒數碼化難保競爭力
15歲女涉招14歲女賣淫 抽佣八成 女童院誘院友援交 男拍檔網上拉客同被捕
15歲女涉招14歲女賣淫 抽佣八成 女童院誘院友援交 男拍檔網上拉客同被捕
失控越線撼樹 鐵騎士命喪新娘潭
失控越線撼樹 鐵騎士命喪新娘潭
保安平台巡邏 墮斃利東街
保安平台巡邏 墮斃利東街
1200泳手渡維港 泳總盼明年名額復常 一成缺席率相若過往 一人檢測陽性無應賽
1200泳手渡維港 泳總盼明年名額復常 一成缺席率相若過往 一人檢測陽性無應賽
楊德強：有信心增名額 更多賽事正「搬番嚟」
楊德強：有信心增名額 更多賽事正「搬番嚟」
中電推4小時慳電計劃 42萬戶省30萬度
中電推4小時慳電計劃 42萬戶省30萬度
賣豬仔案多一人獲救 保安局：累計19求助者回港
賣豬仔案多一人獲救 保安局：累計19求助者回港
兩港大專家倡類鼻疽列「須呈報」 袁國勇稱3方向查傳播鏈 將巡石硤尾蝴蝶谷配水庫
兩港大專家倡類鼻疽列「須呈報」 袁國勇稱3方向查傳播鏈 將巡石硤尾蝴蝶谷配水庫
甯漢豪稱已奪回土供主導權 告別劏房「不敢講」
甯漢豪稱已奪回土供主導權 告別劏房「不敢講」
指過往科研投資少 孫東：未來「不存在燒錢問題」
指過往科研投資少 孫東：未來「不存在燒錢問題」
陳茂波：「大市場小政府」已改「有為政府」
陳茂波：「大市場小政府」已改「有為政府」
談「尊子」 李家超：部門感不公有發言權
談「尊子」 李家超：部門感不公有發言權
大灣區GBA新聞：摩羅街家具藏家 見證內地賣光再買光 入行40載兩破拍賣紀錄 盼助年輕人接觸古家具
大灣區GBA新聞：摩羅街家具藏家 見證內地賣光再買光 入行40載兩破拍賣紀錄 盼助年輕人接觸古家具
大灣區GBA新聞：明式家具古風今賞 廣作手工中西合璧
大灣區GBA新聞：明式家具古風今賞 廣作手工中西合璧
初創嶄新技術延鋰電池壽命 充放電千次後 儲電量仍有83%
初創嶄新技術延鋰電池壽命 充放電千次後 儲電量仍有83%
研低成本製氫 用作儲能系統
研低成本製氫 用作儲能系統
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】香港山徑日 故事地圖伴遊大嶼 「東山法門」牌坊舊貌曝光
【Emily】香港山徑日 故事地圖伴遊大嶼 「東山法門」牌坊舊貌曝光
【Emily】青民發電郵無BCC 邊個報名培訓計劃一眼睇晒
【Emily】青民發電郵無BCC 邊個報名培訓計劃一眼睇晒
【Emily】陳國基去信彭博 批《蝙蝠俠》報道誤導
【Emily】陳國基去信彭博 批《蝙蝠俠》報道誤導
【Emily】梁熙阿葛傾青年發展
【Emily】梁熙阿葛傾青年發展
【Emily】特殊馬拉松 兩人一組「奔向共融」
【Emily】特殊馬拉松 兩人一組「奔向共融」
【Emily】年輕人人口近年續跌 曾俊華：港似面對流失中的未來
【Emily】年輕人人口近年續跌 曾俊華：港似面對流失中的未來