安老委會主席李國棟 倡「基層醫療局」擁政策制訂權

安老事務委員會主席李國棟昨日出席研討會時說，政府需改變市民求醫態度，強調家庭醫生於基層醫療擔當重要角色，建議加強培訓，冀日後建立互信和親密的醫患關係，亦應加強家庭醫生與地區康健中心合作，讓家庭醫生知道康健中心提供哪些服務。

立法會醫衛界議員林哲玄關注如何做到「錢跟住病人」，即為轉介至家庭醫生的病人提供資助，確保不會增加病人醫療負擔，亦應賦權家庭醫生轉介病人至醫管局專科門診，並建議當局制訂關鍵績效指標（KPI），例如一年內市民登記指定家庭醫生佔比、專科新舊症比例縮減幅度等。

葵青康健中心營運者

倡各中心醫護薪金統一

負責營運葵青康健中心的葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希明言，招聘醫護人手和採購服務有困難，建議「基醫局」統一為各區康健中心採購服務，醫護人手薪金劃一，以免中心之間或與醫管局出現惡性競爭。

（2022年施政報告）