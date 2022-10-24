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陳茂波：「大市場小政府」已改「有為政府」

【明報專訊】《施政報告》提出多項政策吸引人才及企業來港，包括成立「香港投資管理有限公司」及「引進重點企業辦公室」。財政司長陳茂波昨日發表網誌，表明本港發展理念已非昔日的「積極不干預」、「大市場小政府」，改為結合「有為政府」和「高效市場」，稱目前環境下單靠市場力量，產業可能陷入投資不足的狀態。

陳茂波在網誌表示，新發展理念是香港的必然選擇，認為全球發展不確定性和風險均持續增加，企業傾向減少投資，所以需要政府補充及介入，以免本港產業面對投資不足問題。陳強調新理念不代表政府能處理所有問題，指在全球競爭最激烈、需要政府引導的範疇，政府將推動發展，至於需要依靠市場優勢推動的範疇，政府將創造有利環境及條件予市場發揮力量。

《施政報告》提出成立「香港投資管理有限公司」，管理「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」、以及「共同投資基金」，暫未公布公司運作細節。陳茂波在網誌透露，公司董事局將包括相關業界領袖、專家和政府官員，當局將全速制訂公司的制度安排及管治架構，詳情「適時公布」。

財政司長辦公室回覆查詢稱，在公司建立其管理團隊前，金管局會在成立初期提供投資、後勤及營運支援。

（2022年施政報告）

相關字詞﹕香港投資管理有限公司 陳茂波 施政報告

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