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指過往科研投資少 孫東：未來「不存在燒錢問題」

【明報專訊】今屆政府力推創科發展，創新科技及工業局長孫東昨日表示，過去政府在創新科技方面未有清晰的發展政策，多年來投放於科研的資金很少，認為未來投放於科研的資金「不存在燒錢的問題」。他說，雖然上屆政府投資逾1500億元於創科發展，惟當中大部分投放於基建，「真的用在前線科研人員是有限」。他指現屆政府要在5年內創造條件，將香港變成國際創新科技中心，形容是「背水一戰」。

上屆1500億「用在前線有限」

《施政報告》提到，將由創新科技及工業局設立「產學研1+計劃」，投放100億元配對，資助不少於100個有潛質成為初創企業的大學研發團隊，將其研究成果商品化。孫東昨在商台節目表示，未來發展方向要在已有的科研基礎上，令香港科研產品「落地」，將成果轉化為商品及生產，「我們絕大部分教授都是適合做科研，可以做市場都是少數，研究成果希望學生、學校、社會一些人去用起來」。

引進企業 稱最大挑戰是土地

《報告》亦提到，政府目標未來5年引入至少100間具潛力或代表性的創科企業，包括至少20間龍頭公司，孫東透露已接觸部分企業，形容「襄王有夢，神女一定有心」，期望引進的企業能帶訂單落戶香港，在兩三年間投產，惟現時最大挑戰是要提供足夠土地予創科企業。他強調將尋找未來10年發展最有潛力的產業 ，這些產業要有高技術含量、適合香港發展，「要做到世界第一」。他期望未來10年製造業在本地生產總值佔比多於10%。

另外，中央在港選拔航天「載荷專家」的初選報名將於周四（27日）截止，孫東稱當局未有最終確實的申請數字，據目前了解，反應非常踴躍，初步申請數字亦理想，將適時交代。

（2022年施政報告）

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