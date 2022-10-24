甯漢豪稱已奪回土供主導權 告別劏房「不敢講」

指首5年可建7.2萬户

「不用靠」地產商

甯漢豪昨於商台節目《政好星期天》表示，政府未來10年找到逾3280公頃「熟地」，意味政府奪回土地供應的主導權，未計私人發展商持有土地的產出，政府首5年的土地已可供興建7.2萬的私營房屋單位，高於過去5年平均年建6.5萬單位，「 不用靠他們（地產商），我們亦做到7.2萬單位……我想這些信息是重要，讓大家有信心，就是說奪回主導權的意思」。

對於政府增加供應會否令發展商擔心手上土地被稀釋而阻撓推地，她表示，政府造不完所有土地，發展商在土地開發上有一定功能，強調機會處處，不希望有人「歎慢板」。

她又表示，10年供應計劃相當於關鍵績效指標（KPI），令政府團隊忐忑，除非有特殊情况，否則要如期前進；同時稱無人有水晶球，不應太著重計算何時才有足夠土地照顧住屋及發展需要，強調要「不計方程式」地推動產業發展，改善市民居住和生活空間。

港澳辦主任夏寶龍曾言希望香港告別劏房和籠屋，甯漢豪說隨着房屋供應增加，將有更多空間思考「住好啲」，「籠屋情况一定可以改善，但完全沒有劏房不敢講，因為的確有基層市民對居住是基於地點考慮」，政府有信心改善居民生活。

公屋輪候時間

李家超：有信心6年以下

對於有人擔心「簡約公屋」住客若未能在租期屆滿時上樓，仍要回歸劏房，特首李家超昨日於無綫《講清講楚》解說，稱有信心入住「簡約公屋」的居民有5年居住期，應不需因未能上樓再搬多一次，「傳統公屋（輪候時間），我都有信心是6年以下」。

劏房未列政策目標 團體失望

全港關注劏房平台成員賴建國對政府沒有把「告別劏房」定為政策目標感到非常失望，反駁大多數劏房戶均因租金迫於無奈住劏房，這些劏房是公認不能接受的居住環境，政府應先設立告別劏房目標，再制訂政策和時間表。他又質疑，入住「簡約公屋」的首批住客上樓後，第二批住客可能面對搬遷，政府應保證入住後必然上樓，否則住戶會因擔心「搬幾轉」而卻步。

另外，財政司副司長黃偉綸與房屋局長何永賢昨日參觀使用MiC興建的香港大學黃竹坑學生宿舍地盤，黃在社交媒體表示，使用MiC建造的「簡約公屋」興建速度較快，期望給予居於不適切居所的人——例如劏房戶提前上樓的機會，改善居住環境。

（2022年施政報告）