兩港大專家倡類鼻疽列「須呈報」 袁國勇稱3方向查傳播鏈 將巡石硤尾蝴蝶谷配水庫

衛生防護中心公布，昨日無錄得新增類鼻疽個案。本報昨向衛生署查詢會否考慮將類鼻疽納入須呈報的傳染病，至截稿前未有回覆。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日出席一個論壇後表示，暫未能確認深水埗區內類鼻疽感染傳播途徑，需時化驗區內泥土、食水和日用品，他亦得悉區內較多水管維修工程，將收集相關樣本化驗，另擬本周前往附近兩個配水庫調查，以了解運作。至於白田邨第10期重建地盤早前驗出4個泥土樣本含類鼻疽菌基因，袁稱地盤前日（22日）已鋪上熟石灰，相信可大幅減低危險性，暫亦未能確認是否由地盤引起爆發。

根據《預防及控制疾病規例》，醫生若發現須呈報傳染病的懷疑或證實個案，須通知衛生防護中心，現時有52種須呈報傳染病，不包括類鼻疽。被問到應否將類鼻疽列入須呈報傳染病，袁國勇認為這有助掌握數據，但要交衛生防護中心決定。

孔繁毅：暫毋須篩查居民

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅向本報表示，可透過血液、尿液和痰檢驗類鼻疽菌，認為透過法例要求醫生呈報懷疑或確定個案，有助及早發現爆發群組和提高醫生警覺。至於應否為區內居民或高風險者篩查，他稱現時欠缺有效和較廉價篩查方法，類鼻疽傳播情况亦未見流行，大規模篩查不具成本效益。

至於新冠疫情，本港昨日新公布5535宗個案，5143宗屬本地感染。身兼政府抗疫專家顧問的袁國勇認為，現階段不適宜放寬口罩令，現時兒童疫苗接種率不理想，加上港人過去數年對流感等病毒免疫力大減，本港若受多種病毒夾擊，或致公立醫院癱瘓，認為待兒童接種率提升和冬季後放寬較穩妥。