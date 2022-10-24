中電推4小時慳電計劃 42萬戶省30萬度

派AI冷氣遙控協助 減110噸碳排

中電於今年7月12日及25日的晚上6時半至8時半實行共4小時的「慳電任務」，在多個智能電表用戶集中地區邀請60萬個住宅客戶參與，中電會向客戶免費派AI冷氣遙控，以供連接中電手機應用程式和配有LCD熒幕的冷氣機紅外線遙控器（即可顯示冷氣溫度），從而收集家居室溫、濕度和他們不同環境下的體感數據，利用人工智能分析，自動調節冷氣機溫度。

結果顯示，七成參與者成功慳電，與他們過去10日同一時段的平均用電量相比，節省合共約30萬度電，相等於3.2萬個中電住宅客戶的一日用電量總和，減少逾110噸碳排放量，相當於近3萬部一匹冷氣機運作8小時。活動期間每慳一度電可獲200積分，換領獎賞。

中電客戶葉先生表示，參與計劃後慳電意識加強，「未有計劃前可以說是沒留意要慳電」，又稱即使他沒注意室溫轉變而調校冷氣溫度，AI冷氣遙控也能代勞。不過，受信號接收距離限制，一個AI冷氣遙控只能連接一部冷氣機，客戶家中要有穩定無線網絡。

盧志華表示，截至上月底，中電已為逾半客戶安裝和接駁逾163萬個智能電表，所有安裝工作會於2025年完成，未來會邀請更多已安裝智能電表的客戶參加計劃，鼓勵改變用電習慣，節源減碳。