1200泳手渡維港 泳總盼明年名額復常 一成缺席率相若過往 一人檢測陽性無應賽

維港泳賽事分為「競賽組」和「優悠組」，競賽組早上約7時開賽，有泳手下水前興奮歡呼，槍聲一響，眾泳手齊躍水中，水花四濺。不分名次的優悠組則分4組先後作賽，最後一輪有泳手偏離賽道外游泳，有數十人狀似力有不逮，抱着橙色浮條等候救援，隨後被人帶到船上。終點站星光大道氣氛熱烈，數十市民圍觀，為健兒打氣。競賽組男子及女子公開組冠軍均由港隊泳手包辦，18歲的郭俊希憑14分25秒在男子組奪冠；女子組冠軍由21歲的黃靖琳以15分11秒奪得。

參賽須持48小時核酸證明 有泳手指麻煩

參賽泳手須符合「疫苗通行證」要求，並於賽前48小時內做核酸檢測並取得陰性結果，以及遞交電子健康申報表，亦要在比賽日做快測，呈陰性結果才可進入比賽區。參賽者陳先生完成賽事後稱，有關安排並不方便，因他需在上班時特地到觀塘做核酸檢測，感到麻煩。

終點不清晰泳手「上錯水」 主辦方：會調整

此外，有不少泳手游錯終點線，甚至「上錯水」，認為終點位置不清晰。王敏超稱，賽前有向泳手講解，明白賽道安排並非最理想或方便，未來會再視乎報名人數調整，例如整條賽道向東移，或以港澳碼頭等地方作起點。他表示，以往均有約10%參賽者缺席，又指一度憂慮天氣變化會影響賽事，慶幸最後能順利舉行。

小飛魚克服溺水陰影 脊患泳手冀為女立榜樣

「新世界飛魚計劃」為年輕學員在維港泳賽特設「飛躍新世界盃」，15歲的李港飛游出19分45秒奪冠。他透露曾於6年前溺水遇險，為不被恐懼打敗，在父親鼓勵下學習游泳。李現已成為不畏水的「小飛魚」。

39歲泳手陳頴思今年4月突腰痛及不能如廁，證實患上脊椎疾病，接受8小時的高風險手術後行動不便，在醫生建議下以游水作物理治療。她由在泳池邊「慢游」，再到海灘游向浮台、41分鐘完成1500米的「水試」，至昨日成功挑戰維港泳。本身是馬拉松愛好者的陳穎思表示，冀透過自身經驗為女兒建立榜樣，「人生唔會係順境，無論有任何困難，要慢慢克服佢，調整心情去面對」。