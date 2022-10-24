保安平台巡邏 墮斃利東街

警列工業意外 勞處令停工

墮樓的60歲張姓男保安員，被發現時已陷入昏迷，救護員即場為他急救，再由救護車送往律敦治醫院，搶救後不治。職員事後以流動壁報板遮蓋男子倒卧位置。警方封鎖現場調查，現場遺下一隻疑屬於死者的黑色鞋。事發於昨晨6時許，保安報案，指張疑於高處墮下，重傷昏迷倒卧利東街商場店舖外。警方經初步調查，相信他由平台墮下，死因有待驗屍後確定，案件列工業意外。勞工處發言人表示，高度關注該宗致命工業意外，相信男保安員在大廈巡邏期間跨越圍欄，從高處墮下。勞工處調查後向僱主發出「暫時停工通知書」，停止現場5樓屋頂平台圍欄外任何工作，直至獲信納已採取措施消除危害才可復工。勞工處稱意外中有工友身故，十分難過，並對家屬致以深切慰問。

工業傷亡權益會在社交平台發文稱對事故感難過，稱願協助死者家人，呼籲如有人認識死者或其家人，可透過facebook專頁或致電2366 5965與會方聯絡。