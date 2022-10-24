失控越線撼樹 鐵騎士命喪新娘潭

撼樹身亡的34歲鐵騎士姓何，意外後頭部嚴重受傷昏迷，救護員即場為他急救，送院搶救後證實不治。網上短片顯示，意外後多輛電單車停在路邊，有人為倒地受傷的男子急救。

警料前方私家車切線肇事

事發於昨早約9時，電單車沿新娘潭路向鹿頸方向行駛，至涌背時失控越線猛撼右邊路旁大樹，人仰馬翻，電單車滑行約15米，翻側在來回行車線之間。警方接報到場封鎖部分行車線蒐證，向同行車友及其他駕駛者錄取初步口供。初步調查相信，電單車尾隨私家車行駛，私家車切線時，電單車失控撞向大樹。45歲私家車男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，其後由警員帶署扣查。案件由新界北總區交通部特別調查隊跟進，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

涉事電單車為Kawasaki ZX-6R，今年8月在運輸署首次登記。據同行車友表示，電單車剛落地約3個月，死者早前出席車聚時駕駛的是另一輛電單車。根據資料，今年5月一輛電單車沿新娘潭路往大埔方向行駛，駛至涌尾附近時失控撞欄，19歲電男司機墮下約5米山坡，腳部嚴重受傷昏迷，送院後證實不治。