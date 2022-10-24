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15歲女涉招14歲女賣淫 抽佣八成 女童院誘院友援交 男拍檔網上拉客同被捕

【明報專訊】西九龍總區重案組上周五（21日）展開行動打擊懷疑賣淫集團，拘捕一名已被報失蹤多時、擔任「扯皮條」的15歲少女及其22歲男拍檔，另外亦有男嫖客被捕。據悉，被捕男女淫媒涉嫌操控多人賣淫，部分為未成年少女，從中抽佣約八成。

警方調查後，暫控被捕15歲少女一項「操控他人賣淫」及一項「導致賣淫」罪，案件今日在九龍城裁判法院提堂。拍檔「搵食」的22歲男子姓宋，涉嫌「操控他人賣淫」，而另一名29歲姓溫男嫖客則涉嫌「與未成年少女發生性關係」被捕。兩人已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

嫖客涉與未成年少女性交被捕

據了解，一名14歲援交女童在性交易後擔心染上性病到醫院求診，醫院社工發現事件涉及未成年人遂報警求助。案件交由西九龍總區重案組跟進，調查後知悉背後操控的淫媒為一名少女。警方遂安排一名卧底女警扮演該14歲女童的朋友，藉詞有意援交相約淫媒見面。會面期間，少女淫媒「提點」臥底女警「賣淫須知」後，女警隨即表明身分將其拘捕，並揭發她已失蹤多時。

被捕少女 家人4月報失蹤

據悉，被捕少女4月時被家人再次報失蹤，她曾多次進出女童院，亦趁機在女童院物色目標，誘使對方參與援交，相信她操控約4人賣淫，部分為未成年少女。被捕的22歲男子報稱地盤工人，主要透過通訊軟件招攬嫖客，並帶援交女童到酒店提供服務。被捕男女料於網上結識，一人供貨一人招客。據了解，部分交易中，淫媒向嫖客索價約1萬元，抽取當中約八成作佣金，援交女童只可收到約2000元。據悉，被捕少女聲稱僅為「中介」，沒有與他人援交。警方行動仍在繼續，稱不排除有更多人被捕，並追查其他被操控賣淫少女的身分。

警方提醒，根據香港法例第200章，與16歲以下女童非法性交、非禮及控制他人非法性交或賣淫均屬嚴重罪行，一經定罪，可被判處3至14年監禁不等。

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