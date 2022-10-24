政府2016年提再工業化 廠商會：倘拒數碼化難保競爭力

工業邨重新定位創新園

吸高科技先進工藝企業

政府於2016年《施政報告》提出「再工業化」，旨在推動智能生產、吸引高增值科技產業和高增值生產工序，並使企業再工業化，轉向高增值生產。時至去年，為與時並進，政府將3個工業邨重新定位為「創新園」，以吸引高附加值、高科技含量和先進工藝製程企業，以科技帶動工業，不少傳統舊式工業未有進駐創新園。

指政策局出現矛盾

史立德籲給予時間轉型

史立德認為，香港製造品牌仍然相當重要，認為有品牌才有靈魂。他強調，舊式工業必須嘗試改革及創新，才可維持競爭。他以製造業為例，自疫情開始，不少商家行銷策略改變，由接單批發出口改為網上銷售，為轉型的一大轉捩點。他續說，目前難以聘請人才，面對人手短缺的不穩定，行業需研究升級轉型。然而，他說面對傳統工業如醬油廠被收地等問題，政策局出現相當矛盾，包括一邊要求廠商轉型，但一邊收地，未有給予足夠時間及安置政策協助，難免產生摩擦。他建議政府應避免一刀切，並最緊要有商有量。