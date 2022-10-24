古洞北發展 7傳統工業老舖將收地殺廠 造醬油80年 匠人嘆無緣建百年字號

明報記者 區慧盈

去年前特首林鄭月娥在《施政報告》提出發展北部都會區，涉約300平方公里，包括6個處於規劃及建設階段的新發展區，其中早年已開始收地動土的古洞北及粉嶺北亦納入北都範圍。繼志記鎅木廠上月收地，本報在區內觀察至少另有6間位於古洞的本地傳統工業受影響（見表），包括悅和醬園、調源醬油糖薑食品廠、廣德隆醬園、發記荳品廠、健豐木行及鉅利醬園均面臨收地。另外，元朗橫洲公營房屋項目範圍的香港木庫、屯門藍地的德保雪粒及位於軍地的同珍醬油亦將被收地。

政府建工廈 悅和醬園：到時已收地難受惠

位於古洞具80年歷史的悅和醬園，第三代傳人龐中衡表示，政府最新公布的安置政策，包括明年推出首批土地興建工廈，對已被或將被收地的廠商幫助不大，稱興建工廈需時，料屆時已收地難以受惠。至於以短期租約租地重置廠房，他認為傳統工業擔心不獲續租風險，未必會選擇短租，認為措施對廠商幫助不大。

1960年代順應規劃 荃灣搬入古洞

鉅利醬園：次次發展都要我哋走

同樣於古洞營運有約80年歷史的鉅利醬園，負責人陳先生表示，早於1960年代已順應政府規劃從荃灣搬至古洞，「每次都揀最偏僻地方搬，但次次新發展都要我哋走」，認為政府未有完善安置政策。他說自己是小商人，「即使想發展成百年老字號，𠵱家都無可奈何」，批政府處理手法是要讓傳統工業「自動消失」。他說，自己年事已高，難有足夠財力及行動力重新設廠，最終只能選擇領取補償結業離場。

發展局：相關發展區供逾8.6萬伙

最早2023年下半年收地

政府提出興建多層工廈安置棕地作業者，發展局長甯漢豪上周說，「主力會有一些高增值工業牽頭，但亦要預留足夠樓面照顧受影響的棕地作業者」，又形容租金「一定貴過棕地」，但低於市價。發展局回應稱，古洞北、粉嶺北新發展區可提供超過8.6萬個住宅單位，當有關廠房納入新發展區發展範圍後，地政總署已做清拆前凍結登記及收地前的預備工作，使廠房知悉情况。根據目前工程計劃，政府最早2023年下半年展開收地。至於上述廠房確實搬遷期限，將按工程時間表，盡快通知受影響經營者。

本土研究社成員陳劍青批評，政府棕地安置政策變質，未有優先讓棕地作業者申請至工廈，如主要容許高增值產業進駐，如同「打尖」，認為政府應100%將工廈供重置棕地作業者使用。他說，政府意圖「打劫」部分作業者的空間，令他們生存空間被壓縮，質疑政府自製棕地矛盾。

民建聯立法會議員劉國勳認為，政府安置棕地作業者有改善空間，包括推出多層工廈的政策姍姍來遲，「兩年前已經講緊，今時今日都未推出」。他又認為，政府應視乎行業承受能力及行業需求，設定工廈適切租金。他以目前露天儲存的棕地倉庫為例，稱目前平均4元一呎，但市價10元，認為差距較大，建議政府審慎擬訂租金。

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