疫情損心理健康程度 亞洲9區港排第三 較去年改善

學者籲加強識別潛藏困擾者

相關調查由香港樹仁大學社會工作系、理工大學（專業及持續教育學院）、香港忠僕事奉中心，聯同亞洲其他地區組織，包括中華心理衛生協會等機構，於今年8月至9月向9個亞洲地區（中國內地、香港、台灣、馬來西亞、印度、巴基斯坦、孟加拉、泰國及緬甸）做網上問卷調查，研究疫情對市民心理健康的影響，共收集1539份有效問卷，其中280份來自香港。

調查結果顯示，以10分為最大負面影響，疫情所帶來負面影響整體平均值為3.52分，其中香港為4.64分，較去年（4.94分）和前年（5.68分）低。至於疫情下經濟下滑的影響，整體分數為4.64，香港為3.46，較去年微升。

調查亦顯示香港多於20%受訪者有中度至非常嚴重程度的抑鬱及焦慮。按年齡組別計算，18至20歲者平均分數最高，估計與年輕人面對被裁員而增加心理壓力有關。

參與調查的樹仁社工系高級講師曾偉洪表示，疫情對港人的負面影響由2020年逐年下跌，或反映市民逐漸習慣疫情影響。臨牀心理學家鄭健榮表示，現時本港有不同心理輔導服務，但未必有太多市民了解，建議政府做更多公眾心理健康的教育及宣傳，讓有需要者可主動求助。

（新冠疫情）