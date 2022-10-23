免針紙修例交律政司研究 李：很快有建議

李家超昨早在港台《星期六問責》回應事件時稱，醫衛局會與律政司研究判辭，隨後按照整體判辭內容、法律意見，再決定下一步行動，重申港府是一個「依法辦事的政府」，當局的出發點在於管控疫情，同時盡量保障「應保障的人」，當日有基於「整體考慮」及就實際法律條文有所詮釋，作出決定。

裁決打擊管治威信？

稱行政決定前充分考慮法律

被問到裁決有否打擊港府管治威信，李家超表示，政府做行政決定前充分考慮法律，而今次因訴訟雙方對法律有不同詮釋，才需交由法庭裁決，反映香港有健全、穩固的法治制度，日後按照上述基礎跟進「就對大家最好」。

日前有聽審、同為執業律師的病人政策連線主席林志釉稱，同意訴訟雙方對於法律上有不同解讀，當中政府一方在庭上花較長時間解釋政府需要保障公眾利益、做法如何「合情」，惟幾乎沒有從法理角度出發。

關注免針紙議題的立法會議員江玉歡昨回應本報查詢稱尊重特首意見，惟現時政府未有公布後續行動，故不便評論，又稱認為港府並非有意不依法行事。她又笑言判辭長達80多頁，認為社會可以冷靜一下，花時間閱讀判辭內容，而現時最大焦點並非免針紙，而是政府每兩周一檢的防疫策略。

用涉案免針紙公務員可上班

另外，公務員事務局長楊何蓓茵昨稱，使用涉案免針紙的公務員可正常上班，如需再提交「免針紙」，亦無特別規定，由註冊西醫簽發的都會接受。公務員事務局日前表示，約370名政府僱員曾使用涉事醫生所發的免針紙，其中約70人並非公務員。

（新冠疫情）