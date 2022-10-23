李家超：抗疫轉防疫 政策較寬鬆 孔繁毅：科學角度無分別 許樹昌：圍堵早變緩疫

被問能否取消限聚令

稱要綜合考慮好多元素

李家超昨在港台《星期六問責》被問及能否直接取消「限聚令」時回應稱，「乜嘢措施應該採取、應該取消，要綜合考慮好多元素」，重申管控疫情需要全盤考慮，不能根據單一元素決定。

他隨後在商台《政經星期六》表示，自己調整防疫措施時要考慮的「比一個市民多好多」，盼市民體諒，又形容自己一直是個「心急人」，惟要提醒自己抗疫不走回頭路、抗疫政策不能反反覆覆，重申上任後一直按部就班調整相關措施。

李家超透露目前政府已退後一步，由「抗疫」轉至「防疫」，故相關政策較為寬鬆，沒有推出防疫「辣招」。被問及何時可與內地通關時，他說港府會完全配合內地的防疫政策，不希望任何措施會為內地帶來附加風險，強調香港有聯防聯控的責任，至於與國際通關則已有清晰方向，惟無人可以完全掌控疫情變化，故未能交代時間表。

知情者：表達程度之別

被問到「抗疫」與「防疫」之別、本港何時變為「防疫」，知情人士解釋，特首的說法旨在表達港府控疫程度之別。

政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅認為，「抗疫」、「防疫」兩詞從科學而言並無分別，對控疫措施亦無太大影響，估計特首希望從言談間表達復常之意。孔補充，近日新冠個案甚少重症、病死率不高，認為新冠已變成風土病。

另一政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，自港府開始放寬酒店檢疫、海外抵港人士安排時，已從圍堵策略轉為緩疫策略。他表示，本港疫苗接種率普遍很高，加上輕症新冠個案並不會對公營醫療系統構成壓力，而病毒已在社區「根深柢固」且源頭不明，認為現時無必要繼續廣泛遏制傳播。

疫情方面，本港昨日新增5953宗新冠陽性個案，其中5589屬本地感染，364宗為輸入個案。另持續有本地個案錄得帶Omicron新變異病毒株，衛生防護中心公布再添一宗Omicron XBD本地個案，涉一名居於元朗的59歲女子，她沒有接種新冠疫苗、沒有出現病徵。本港至昨日錄得5宗XBD本地個案、兩宗BQ.1.1本地個案。

消息：兒童版復必泰本月抵港

另外，港府月中公布認可幼兒版（6個月至4歲）及兒童版（5歲至11歲）復必泰在港緊急使用。消息稱，兒童版復必泰將於本月抵港。李家超日前表示，若兒童接種率明顯上升並足以保護高風險者，政府或考慮撤銷戴口罩令。截至昨晚，3歲以下幼童疫苗首針接種率約18%，3至11歲則有87%人口已打一針。

明報記者

（新冠疫情）