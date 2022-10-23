官引禁毒歌寄語「莫以青春做代價」

李官引述辯方求情透露，何可珊是註冊社工，獲師長、社福機構負責人及親友等撰寫求情信，稱她馴良樂於助人。許卓玲是中大藝術系畢業生，來自破碎家庭，但沒放棄自己，繼續努力奮進。

至於彭紹軒任職護士，在疫情及等侯審訊期間曾任機場檢疫人員。雖然他早年喪父，求學時亦積極參與不同課外活動，取得優異成績。另外，沒證據指出他們曾參與暴力行為，冀法庭輕判。

李官判刑稱，2019年修例風波引發連串暴亂，非法集結或暴動者都是10多或20多歲年輕人。他們雖懷着改變社會的理念，但以違法方式表達，重申蓄意到場支持及鼓勵都有罪且罪責非輕。

相關3案拘20人 2撤控18罪成

翻查資料，警方2019年11月19日晚上於尖沙嘴厚福街附近一帶拘捕共20人，控以暴動等罪，介乎16至44歲，分成3案審理。除兩人獲撤控，18人罪名成立，3名21歲以下被告判入教導所，其餘囚35至48個月（見表）。

其中郭啟安法官審理的一案，有3名被告被發現戴上染有汽油的手套，參與程度較高，把量刑起點定為監禁52個月，終就被告良好背景等因素扣減。3案的最高刑期同為48個月。

（反修例風暴）