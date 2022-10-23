理大外暴動9人囚35至48月 沾易燃物3人量刑較重

官稱有備而來不算周詳 無人傷幸運

10名被告依次為社工何可珊（現22歲，下同）、場地佈置員楊淑珍（32歲）、中大畢業生許卓玲（23歲）、搬運工梁展榮（36歲）、工程師張啟鏗（27歲）、售貨員李駿軒（23歲）、護士彭紹軒（24歲）、吳姓女生（19歲）、廚師何國棟（26歲）及文員李昌源（21歲），何國棟另被控管有物品意圖損壞財產罪。吳姓女生及李昌源早前認罪，吳判入教導所。

5人「留守鼓勵」沒暴力 39月量刑

李官表示，整個暴動歷時約80分鐘，其間示威者向警方投擲汽油彈及堵路，以營救理大的「志同道合人士」，認為本案參與者均有備而來，但計劃不算周詳及部署精密，事件中沒途人或警員受傷「只是幸運罷了」。

李官表示，當日暴動規模大，各被告選擇留下，以衣著及裝備可見他們和其他示威者同一陣線，沒證據證明何可珊、楊淑珍、許卓玲、張啟鏗及彭紹軒親身使用暴力，界定他們只是「蓄意留守提供鼓勵」的類別，以39個月監禁為量刑起點，另考慮他們過去有良好品格，審訊時亦同意大部分案情，犯案時受社會氛圍影響、「被激情駕馭理智」，且香港由亂轉治，重犯風險大減，將刑期下調至35個月。

至於梁展榮、李駿軒、何國棟的手套曾沾有易燃物質，反映他們曾處理易燃物品，角色較嚴重，3人的量刑起點由39個月上調至45個月監禁。其中何因管有打火機、錘、鉗等物，另被控管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，顯示他參與程度較高，李官就兩罪判禁48個月。另外，李昌源曾直接襲擊警員，情節最嚴重，量刑起點50個月，經認罪扣減後，總刑期35個月。

【案件編號：DCCC 640/20】

（反修例風暴）