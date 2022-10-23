憂教導所專注職訓 被告求判監續讀書

官：浸大必修國安課

將懂「香港民族」謊言

案件於15日（周六）求情，郭官為被告朱慧盈及黃沅琳索取的教導所報告內容正面，兩人亦願進入教導所。昨日甫開庭時，辯方大律師姚大華表示，朱慧盈得悉教導所重視在職培訓，會影響學業進度，冀法庭改為考慮即時判監。

官指無法受惠《自新例》 不改意願

辯方透露，朱慧盈大學成績優異，最近兩個學期平均成績積點（GPA）達3.1及3.5；一旦判入教導所，她可能要專注在職培訓課程，無法兼顧學業。郭官聽畢表示，本案而言教導所與即時入獄刑期相差不大，又稱被告監禁刑期超過3個月，將無法受惠於《罪犯自新條例》，「她想first hon（一級榮譽）畢業，另一方面持有案底，她覺得值得嗎？」辯方重申朱慧盈已有決定，不會改變意願。

郭官最終判刑稱，判朱慧盈入教導所是恰當選擇，但考慮其學業表現，繼續讀書有助其更生，判囚30個月。

庭上所見，4名被告均在犯人欄向旁聽者揮手，有親友一度飲泣。散庭前有一把男聲大叫「黃沅琳我愛你，我等你」。

（港區國安法）