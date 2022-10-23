憂教導所專注職訓 被告求判監續讀書

【明報專訊】本案第三被告、浸大女學生朱慧盈昨透過律師表示，希望法庭直接判監，而不是判入教導所，讓她安排親人照顧與她相依為命的祖母，以及專注大學課程。法官郭偉健聞言表示，法庭不是討價還價的地方，希望她深思熟慮。休庭逾兩小時後，郭官表示願意「例外地」判朱慧盈入獄，以免判刑成為她成長的「絆腳石」。郭官特別提到，浸大規定學生必須修讀國家安全課程，相信朱慧盈將會學懂，「她在犯案時相信存在的所謂『香港民族』，只是一個謊言」。
官：浸大必修國安課
將懂「香港民族」謊言
案件於15日（周六）求情，郭官為被告朱慧盈及黃沅琳索取的教導所報告內容正面，兩人亦願進入教導所。昨日甫開庭時，辯方大律師姚大華表示，朱慧盈得悉教導所重視在職培訓，會影響學業進度，冀法庭改為考慮即時判監。
官指無法受惠《自新例》 不改意願
辯方透露，朱慧盈大學成績優異，最近兩個學期平均成績積點（GPA）達3.1及3.5；一旦判入教導所，她可能要專注在職培訓課程，無法兼顧學業。郭官聽畢表示，本案而言教導所與即時入獄刑期相差不大，又稱被告監禁刑期超過3個月，將無法受惠於《罪犯自新條例》，「她想first hon（一級榮譽）畢業，另一方面持有案底，她覺得值得嗎？」辯方重申朱慧盈已有決定，不會改變意願。
郭官最終判刑稱，判朱慧盈入教導所是恰當選擇，但考慮其學業表現，繼續讀書有助其更生，判囚30個月。
庭上所見，4名被告均在犯人欄向旁聽者揮手，有親友一度飲泣。散庭前有一把男聲大叫「黃沅琳我愛你，我等你」。