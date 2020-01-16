「賢學」3人囚30至36月 暫最短國安刑期 官定性「較輕但接近嚴重」 5年下限不適用

首宗即時判監顛覆案 一入教導所

4名被告為賢學思政召集人王逸戰（21歲）、秘書長陳枳森（21歲）、發言人朱慧盈（19歲）及黃沅琳（20歲）。本案定性一度成為焦點，事緣國安法罪行設刑期分級制，「情節嚴重」判刑5至10年，「情節較輕」判5年以下。法官郭偉健昨稱，國安法沒就情節輕重釋義，裁定本案屬情節輕微的類別，但偏近較嚴重的一端，刑期為5年以下。

郭官將煽動他人分裂國家罪成的「馬俊文案」視為「標竿」（benchmark）案件，以衡量本案嚴重程度。郭官分析，馬俊文3個月內在19個場合發表煽動言論，本案4人則約於2020年10月至2021年6月的8個月內擺7次街站發言，數量較少。此外，賢學思政沒使用社交媒體發表煽動言論，可歸入情節較輕一類。

官：「香港民族」是港獨者僭建概念

不過，郭官列出8項因素，強調本案仍有嚴重之處（見表），例如4名被告宣揚「香港民族」概念，提出政權應歸於港人，「但『香港民族」只是鼓吹港獨的人僭建出來的概念，沒有任何歷史或法理基礎」。對於辯方解釋4人不知「光復香港 時代革命」口號有港獨含意，郭官稱他們曾鼓吹抗爭，肯定知道口號意思，且有意圖煽動公眾推翻中央和港府政權。

郭官提及，王逸戰曾鼓勵公眾走上街頭及表示會辦拳擊班，反映賢學思政逐漸鼓吹使用暴力，「有些人想到使用『無底線武力』的可能性，就不能抹殺」。惟郭官同意，4名被告不曾講述推翻政權的計劃和詳細路線圖，亦沒煽動他人「以生命換取革命的成功」，即使組織可能發展至武力的危險邊緣，量刑都不會考慮有關可能。

根據呈堂街站片段，王逸戰曾稱有外來人「文化侵蝕」，影響香港未來。郭官直斥是製造恐慌，因為懂說廣東話的人不會因學懂普通話就不再使用廣東話，「多些外來人說普通話，怎可能是文化入侵？」郭官又說，部分街站提倡反對防疫措施，容易令人不信任政權，亦讓被煽動者覺得政府是「極權」。

斥「文化侵蝕」製恐慌 懂普不代表停粵

郭官考慮後採納4年9個月為量刑起點，由於王逸戰案發時未滿21歲，量刑起點減至4年半，認罪扣減至36個月；至於陳枳森在案中扮演重要角色，但主要輔助設置街站，判囚34個月。曾談及使用暴力的朱慧盈判囚30個月，具良好背景的黃沅琳則判入教導所。

翻查資料，本案為國安法實施以來，4類罪行案件中監禁刑期最短的案件，亦是繼「光城者案」後再多一宗國安法案件獲裁定「情節較輕」。

【案件編號：DCCC984/21】

明報記者

（港區國安法）

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