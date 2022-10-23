西貢六角岩柱群 入選世界百大地質遺產

【明報專訊】位於西貢東郊野公園糧船灣至果洲群島一帶的早白堊世流紋質岩柱群（簡稱六角形岩柱群），為全球罕見且最具代表性的奇觀，國際地質科學聯合會昨晚公布其入選首100個地質遺產地。漁護署表示，六角形岩柱群值得讓市民及國際認識其珍貴價值，以及培養保育意識。
逾1.4億年歷史 最大直徑3米
六角形岩柱群的形成已有逾1.4億年歷史，在2009年納入香港地質公園。岩柱群經火山爆發後天然形成，岩柱群排列整齊及密集，分佈範圍廣闊，覆蓋陸地及海洋，由西貢東郊野公園糧船灣、滘西洲、吊鐘洲、直到甕缸群島至果洲群島一帶都可見，範圍約100平方公里，共有約幾百萬條岩柱，每條平均直徑1.2米，最大直徑達3米。
六角形岩柱群另一特色是岩石均以較淺色流紋質火山岩形成，因岩柱含豐富硅質，相比於世界各地的六角形岩柱顏色較淺，經風化後就成為土黃色。經33名國際專家參與評估，在181份來自56個國家地質遺產地提名中，香港六角形岩柱群被國際地質科學聯合會選入首100個地質遺產地。
漁護署高級地質公園主任陳羽嵐表示，非常榮幸西貢六角形岩柱群可入選為國際首100個地質遺產地，亦可與一些世界較出名的地質產地如美國大峽谷、內地石林喀斯特地貌等齊名，證明香港的六角形岩柱群有珍貴價值。
漁署稱榮幸 「與大峽谷齊名」
陳又說，該地質面貌具有教育意義，期望發展可持續發展旅遊，讓國際認識其獨特之處。陳建議遊客在欣賞岩柱群時，可執起地上的石塊，親身觸摸及仔細觀察，藉以引發他們對科學知識興趣及培養保育意識，但提醒切勿將石塊據為己有，應以愛護心態欣賞。
遊客可在西貢市中心乘搭9A小巴，由北潭涌直達西貢萬宜水庫東壩，經萬宜地質步道近距離欣賞六角形岩柱群，途中步道平坦易行，位置亦安全，沿途設有相關解說牌，供遊客了解更多有關六角形岩柱群的地質特色。另外，遊客亦可選擇參加導賞團乘船出海，欣賞位於甕缸群島、花山沿岸等壯觀的岩柱群。