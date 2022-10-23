西貢六角岩柱群 入選世界百大地質遺產

逾1.4億年歷史 最大直徑3米

六角形岩柱群的形成已有逾1.4億年歷史，在2009年納入香港地質公園。岩柱群經火山爆發後天然形成，岩柱群排列整齊及密集，分佈範圍廣闊，覆蓋陸地及海洋，由西貢東郊野公園糧船灣、滘西洲、吊鐘洲、直到甕缸群島至果洲群島一帶都可見，範圍約100平方公里，共有約幾百萬條岩柱，每條平均直徑1.2米，最大直徑達3米。

六角形岩柱群另一特色是岩石均以較淺色流紋質火山岩形成，因岩柱含豐富硅質，相比於世界各地的六角形岩柱顏色較淺，經風化後就成為土黃色。經33名國際專家參與評估，在181份來自56個國家地質遺產地提名中，香港六角形岩柱群被國際地質科學聯合會選入首100個地質遺產地。

漁護署高級地質公園主任陳羽嵐表示，非常榮幸西貢六角形岩柱群可入選為國際首100個地質遺產地，亦可與一些世界較出名的地質產地如美國大峽谷、內地石林喀斯特地貌等齊名，證明香港的六角形岩柱群有珍貴價值。

漁署稱榮幸 「與大峽谷齊名」

陳又說，該地質面貌具有教育意義，期望發展可持續發展旅遊，讓國際認識其獨特之處。陳建議遊客在欣賞岩柱群時，可執起地上的石塊，親身觸摸及仔細觀察，藉以引發他們對科學知識興趣及培養保育意識，但提醒切勿將石塊據為己有，應以愛護心態欣賞。

遊客可在西貢市中心乘搭9A小巴，由北潭涌直達西貢萬宜水庫東壩，經萬宜地質步道近距離欣賞六角形岩柱群，途中步道平坦易行，位置亦安全，沿途設有相關解說牌，供遊客了解更多有關六角形岩柱群的地質特色。另外，遊客亦可選擇參加導賞團乘船出海，欣賞位於甕缸群島、花山沿岸等壯觀的岩柱群。