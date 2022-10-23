社區回收點紛約滿 新約目標量大增 紙包飲品盒未納「綠綠賞」 環署：未有穩定下游出路

明報記者 馬耀森

環保署於各區設有「回收環保站」（前稱「綠在區區」，面積較大但離民居較遠）及「回收便利點」（地區地舖），將收集到的回收物料交予回收商處理及再造，而市民將回收物料交回，可儲分及兌換禮品。環保署表示，「綠綠賞積分計劃」自2020年11月開始運作至今，環保署合共購買超過48萬份禮品，涉款約276萬元，平均每份5.75元。

環保署表示，自2015年起開始設立「回收環保站」，現有11間，截至今年6月累計收集約1.8萬公噸回收物；至於「回收便利點」，首批22間於2020年底投入服務，另一批10間於今年4月起營運，截至今年6月底累計收集約1.5萬公噸回收物。署方表示，所有「回收環保站」及「回收便利點」均達合約訂明目標。按署方數字推算，所有回收點每日平均回收量約20多公噸。

目標回收總量最多升逾5倍

環保署表示，首批22間「回收便利點」的合約將於本月底屆滿，署方正招標，由於疫情關係，該署需處理多項抗疫工作，故評審仍在進行，而為確保社區回收服務可繼續營運，該署已於今年8月通知營辦團體將現有合約延長6個月，各營辦團體須自行與業主商討延長舖位租約。

「回收便利點」的新合約目標回收量會由現時每月4至20公噸，上調到25至35公噸，每間目標回收量按不同地區及過往回收量等因素而制訂。另外「回收環保站」有5間於今年陸續約滿，新合約的目標回收量會由現時10至40公噸，上調到25至50公噸。

據本報獲得環保署的標書，每間社區回收設施的指定回收物料是塑膠，現時每月最少需回收3至11公噸，新合約下分別增至10公噸及20公噸。至於非指定回收物料包括廢紙、金屬、玻璃樽等，在新合約下各回收點的目標回收量全部由現時1公噸增至15公噸。

回收點漸多 「漸見搶資源」

有回收便利點表示，由於有獎賞制度，地區回收設施普遍回收量都達標，甚至超出合約要求，相信可符合新合約要求。不過亦有回收便利點負責人擔心，各區回收點愈開愈多，例如元朗及天水圍已有3個回收站，漸漸出現「搶資源」現象，擔心新合約目標回收量倍增，最終未能達標。

另有回收便利點對本報表示，自喵坊不獲科技園續約事件曝光後，該店接收紙包飲品盒明顯增加一兩成，估計事件令更多市民知道紙包飲品盒可回收，即使沒積分也願意分類，若將該種回收物納入獎賞制度，相信回收量會顯著上升。

環保署回覆稱，現時8種常見回收物（廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、四電一腦、小型電器、慳電膽及光管、充電池）均有穩定的下游出路，因此各回收點提供常設回收服務，並透過「綠綠賞（電子）積分計劃」鼓勵市民積極參與回收。由於紙包飲品盒仍未有相對穩定的下游出路，因此尚未被納入積分計劃內，政府會因應實際情况，不時檢視安排。

（城市保育）