台官員文化界送別李怡 女：懷念拉他手散步

李小蓓致悼辭時說，父親曾為了付得起女兒們的教育費用，經常熬夜工作至凌晨，從沒說過半句怨言。她形容父親為人慷慨，「到了80幾歲，我們都成人了，跟我們出去吃飯，他也總是搶着付錢」。憶起與父親離世前的相處，李小蓓一度哽咽。她說中國古詩及西方古典音樂等藝術是李怡的最愛，而她最懷念的是「拉着他的手和他散步，聽他講中國古詩，跟他一起去美術館」。

李小蓓說，父親從未為生活放棄理想，臨終遺言是希望與亡妻在一起，「他現在跟媽媽團聚了，媽媽等了很久了，我想到他們能夠在一起，就覺得很安慰」。長女李小蕾因病缺席喪禮，由李小蓓代為讀出寫給父親的信。

蔡英文送花圈 宋楚瑜文化部長出席

台灣總統蔡英文、監察院長陳菊等致送花圈；台灣文化部長李永得、親民黨主席宋楚瑜、資深傳媒人蕭若元、前《蘋果日報》社長葉一堅等均有出席。喪禮歷時約一小時，最後環節播放了李怡生前影片，提到他「一生只追求自由，離開香港是完成自己的人生」。李怡遺體隨即火化，骨灰將被帶往加拿大。

李怡本名李秉堯，1936年生於廣州，後移居香港，創辦左派雜誌《七十年代》，一直擔任總編輯。1981年他脫離左派，雜誌易名《九十年代》，立場轉為反共。李怡曾在《信報》、《亞洲華爾街日報》和已停刊的《蘋果日報》等撰寫政治評論，筆耕66載。他晚年移居台灣，在網上撰寫《失敗者回憶錄》，說往事、評時局。幫忙處理《失敗者回憶錄》的香港《九十年代》雜誌台灣版發行人邱近思向傳媒表示，該書關於香港的部分大致完成，如一切順利，今年底或明年初會出版。