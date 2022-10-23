教師指引有初稿 設例子訂明「紅線」

視嚴重程度定釘牌年期

蔡若蓮昨午出席記者會解說《施政報告》教育政策時表示，將歸納一些原則，讓辦學團體、教師個人及教育局對教師專業有清晰要求；局方正透過焦點小組形式，蒐集不同持份者意見，優化《指引》內容，預期今年底前推出。她說，《指引》會參考現有規範教師專業的各個框架，包括學校《資助則例》、教師及校長的專業發展指引、與教師專業操守要求相關的法例。

蔡表示，《指引》將訂明教師「該做、不該做」具體指什麼，「如果違反了有何不能接受的『紅線』，都會在當中讓教師清楚社會對教師的期望」。她稱，《指引》部分例子過往曾公布，由於內容仍在修訂，暫時不詳述具體內容。

入職晉升內地學習團 須兩年內完成

罰則方面，蔡若蓮稱，教師如違反專業，一般會處分「口頭警告、書面警告、譴責，最嚴重是取消註冊」；而新指引會視乎嚴重程度加入取消教師註冊的年期。

另外，《施政報告》提到教育局將要求公帑資助學校新入職教師及公營學校擬晉升教師參加內地學習團。蔡稱將要求相關學習團在入職或晉升兩年內完成，惟要視乎疫情及通關情况；初步規劃學習團為期3至4天，冀令他們了解國家發展、親身了解國情，「以在日常教學中能引導學生正確認識國家」。

家長國教活動 屬自願不參加沒後果

至於國民教育方面，局方將要求所有公帑資助學校每年為家長舉辦至少一項與國民教育相關活動。被問到安排是否強制，蔡回應說，家長可自願決定是否參加，不參與沒有後果。

（2022年施政報告）