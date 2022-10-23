稱青年藍圖目的「大融和」 李：「復和」太狹窄

改他人想法不實際 以行動增信任

被問到「復和」是否與政治事件有關，政府與年輕人的關係是否非常惡劣，因此需在青年發展藍圖提到「復和」，李家超形容「狹窄咗睇某些事」，認為用到有關字眼似是針對單一事件。他強調，不同人的政治看法不一致是正常，要改變其他人想法亦不實際。

李家超稱，不會針對某方面「復和」，強調不同人對不同事可有分歧，但整個社會應團結，稱不希望聚焦某些事，青年發展藍圖的目的是解決大家將來的關係，形容是「一個大融和」。他表示，政府會以行動拉近與年輕人距離，用結果增加信任，以累積為互信基礎。

對於青年的定義，李家超稱世界的定義不一，一般是40歲或以下，但認為不需刻意劃線，他說青年發展藍圖的概念，是由一個人讀書、成長、創業、建立家庭等整個時段提供協助，形容是「生命藍圖」。他表示制定藍圖後會公開，其後聽取意見亦會修改，強調不會閉門造車。

（2022年施政報告）