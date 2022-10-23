《施政報告》措施額外涉80億 李：很值做關愛隊3條件：愛港守法擁護基本法

李家超於節目提到，關愛隊將以服務為主，由政府主導，當區民政事務專員會按區內情况設計關愛隊工作，例如為長者及少數族裔而設的工作，強調關愛隊工作非為個人或特定團體而設，而是從社會整體利益設計。對於民政專員的權力是否很大，李強調其角色受架構限制。

被問到愛國團體是否考慮之列，李引述國家主席習近平在七一講話提及，只要熱愛香港這個家、擁護《基本法》和遵守香港法律，都是可貢獻香港的積極力量，形容「條件就係咁簡單」；當再被問到申請組織是否毋須表明是愛國愛港團體，李家超表示，愛國愛港是希望見到的主流價值觀。

民政及青年事務局正檢討地區行政，李家超稱，現屆區議會任期明年底屆滿，有關檢討工作要一年內完成。

民青局長麥美娟昨午出席記者會時，被問及成為關愛隊有何資格，她表示甄選時會考慮關愛隊是否了解地區特性、具備地區服務經驗、可否長期服務；地區民政專員會根據關愛隊提交的計劃書擬定相應目標，如「長期不能達到目標，在善用公帑的原則下，有可能會終止其服務資格」。她稱會公平公正處理申請，當擬定好預審及申請資格，會一次過向所有合資格機構及團體知道。

麥美娟：提供地區特色服務 大事故時動員

麥又認為，關愛隊與區議會職能「不會重疊」，「區議會只屬諮詢架構，關愛隊則是服務架構，兩者有分別」。她期望日後關愛隊可在有重大事故時做好動員，而日常情况下則因應地區特色提供服務，例如有較多三無大廈的社區，將由關愛隊協助小業主做好樓宇管理及維修，並因應公共屋邨有較多長者，了解他們所需。

區議員盼交代需否宣誓 倡避免成酬酢

荃灣區議員劉卓裕認為，目前留港組織都應符合愛國愛港的條件，冀政府盡快交代，申請組織要否宣誓等。他表示，關愛隊的設立應撇除政治考慮，不少居民組織、自發團隊、教會等都在服務市民，關愛隊最重要做到深入社區、照顧弱勢、關心市民等工作，應避免變成建制團體的政治酬酢。

（2022年施政報告）