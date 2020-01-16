簡約公屋交NGO營運 社協盼有補貼 研預留公共空間鄰舍互助 施麗珊：物管開支大不貼難營

何永賢預計簡約公屋明年首季到立法會申請撥款，2023至24年動工，2024至25年首批落成，政府將主動發信予輪候傳統公屋3年或以上者，通知可申請簡約公屋，然後由營運機構揀選為有迫切需要家庭。她補充，入住簡約公屋者不會影響於傳統公屋的輪候位置。

下季上立會 中標機構揀住戶

何又稱，簡約公屋由建築署設計及建造，由志願機構營運，照顧維修保養、管理及清潔等，租金由機構收取。她表示，政府會考慮機構提供的服務以揀選標書；又說簡約公屋樓層會較高，正考慮預留地下空間作鄰舍互助，例如供小朋友做功課，以及讓家長互相認識支援，並盡量在地面預留小商舖等設施。

黃偉綸則稱，傳統公屋單位產量每年上升，預計2023至28年會有12.8萬傳統公屋單位供應，但仍不足，現興建傳統公屋需時4至5年，加上土地平整，需6至7年才有單位。他表示，以組裝合成建成，建造速度更快，2萬個過渡房屋單位亦不會停建。他稱，公屋輪候時間不是冷冰冰的數字，是部分人預計脫離不適切居所的時間，期望透過新措施將輪候公屋時間由6年減至4年半。

黃緯綸：環境好過劏房 乏配套「有得有失」

黃偉綸表示，簡約公屋附近有適當公共交通及交通交匯處，惟缺乏配套，不可能有大型商場，形容為「有得有失」。他說簡約公屋可助劏房戶提早上樓，與傳統公屋比較並不適合，應與劏房比較，環境及管理亦較完善。

社協今年首季起在長沙灣英華街開展社會房屋項目「喜信」，施麗珊表示，需視乎簡約公屋項目標書要求和成本，才決定會否參與營運。她表示，如由政府建造，項目成本將大減，但仍需知道更多詳情，例如政府會否承擔保險費用及補貼管理費。她又提到，英華街過渡房屋項目營運半年，保安及清潔等物業管理費佔該項目營運成本三分之一，認為政府如不補貼，機構難營運簡約公屋項目。

施又稱，簡約公屋對基層來說是好事，環境比劏房佳，更不用擔心被房東趕走，亦方便社工接觸住戶。至於當局考慮預留簡約公屋地面空間作鄰舍互助，施認為有助基層家庭託管兒童，並可助鄰里互相認識和支持。

陳茂波：郊園邊陲倘生態價值低 似可探索發展

另外，財政司長陳茂波昨出席活動後，被問到為何政府再考慮研究發展郊野公園邊陲用地，他稱不希望爭拗是否郊野公園邊陲土地，需視乎個別地點生態價值、鄰近交通基建，以及發展後可供應多少單位。他舉例，曾研究大欖隧道旁郊野公園邊陲地方，如生態價值不高，又可供應3.5萬個單位，亦鄰近交通基建，似乎值得探索。

明報記者

（2022年施政報告）