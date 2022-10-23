限聚鬆綁 營地烤場續綁 康署：緊密社交風險較高 梁子超：人數有限不太高

明報記者 孫澤芳 何珮瑚 潘明卉

本報記者昨午到漁護署轄下大帽山郊野公園扶輪公園營地及荃錦營地觀察約兩小時，發現兩營地四周被圍封，門外有指示牌及告示提醒遊人不得進入，營地附近燒烤場地亦以黑色膠袋及紅白封帶圍封燒烤爐，未見職員巡查。途經行山者陳先生認為，封營及燒烤設施「完全不合理」，形容「搭巴士都好多人，郊野公園空氣比市區更流通」。

漁署封場逾兩年 違規露營生火逾1900宗

本報向漁護署及康文署查詢封場原因及什麼情况下考慮重開，漁護署稱場地在政府整體防疫政策下關閉，重開時會適時公布；自封場起至本月14日，署方共就逾1900宗涉在郊野公園違規露營或生火個案執法。康文署稱，燒烤及露營一般是群體活動，往往有多個群組同時使用場地，易有緊密社交接觸，市民燒烤飲食時脫口罩，病毒傳播風險較高，故燒烤場及貝澳營地仍暫停開放；署方今年1月至今未發現違規個案。

目前漁護署轄下郊野公園共有163個燒烤地點及41個露營地點；康文署有41個燒烤場及一個貝澳營地。本報翻查兩署場地疫下開放和關閉時間，與限聚令指施變化對比，發現漁護署場地隨政府實施限聚令自2020年3月起關閉，5月限聚放寬到8人後曾重開，其後又再關閉至今逾兩年，即使限聚令已放寬到12人，場地亦未解禁（見表）。

質疑室內可12人室外禁 議員促重開

康文署轄下燒烤場及貝澳營地同在2020年3月內分別關閉，5月重開後亦自7月關閉至今。康文署轄下度假營如麥理浩夫人度假村、西貢戶外康樂中心等今年5月起陸續重開，場內燒烤場仍禁用。

選委會立法會議員江玉歡形容，現時防疫措施「分得太仔細，對市民不公道」，冀盡快重開可免費租用的政府營地。另一選委會議員陳凱欣亦稱，在餐廳12人用膳與在郊外12人露營燒烤風險沒大分別，促政府解釋仍未重開有關設施的背後理據。

（新冠疫情）