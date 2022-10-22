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2022年10月22日星期六
港聞二
白田邨地盤泥土含類鼻疽菌基因 袁國勇：未知細菌生死 源頭仍不明
街坊稱避走近地盤 工人憂感染
主辦機構引述電檢處指《黑夜之神》暴力不宜戶外播
97後出生准BNO居英 駐港公署斥再挖「牆角」
單車節12．18復辦 七欖准進食 金融峰會陽性者有專門航班離港 盧寵茂：非大細超
教師倘非弘揚愛國愛港 李家超：就要處理他
認流失8.8萬高技術人口 孫玉菡：港星吸才計劃難比較
僅共創明Teen設KPI 孫稱扶貧「與方方面面都有關」
撤口罩令否 李：兒童接種率大升可考慮
甯漢豪：不排除發展郊園個別地塊 稱收回高球場「已完成討論」不走回頭路
「不會說搵夠地」 覓地不止3000公頃
發展局：將軍澳填海選址創新園對出水域 會聽居民意見
引入內地金融生物科技數據 孫東：正洽商網信辦
「半閉環」旅遊 楊潤雄：願意考慮
龔如心遺願總理監管資產 官：無權要求 判辭指華懋慈善基金角色非無可取替
基金借貸曾蝕半億 官：需界定「合適」受託人
涉賣機頂盒程式轉播NowTV 海關深水埗拘影音舖店東
6煞車撞法拉利 砍「過底」黑漢
研灣區可用醫療券 林正財：非推長者往灣區
食衛局監督主任非禮罪脫 官：未見動作 事主或過敏
着下屬入房教電腦 入境主任認偷拍
北區檢1600萬元私煙 二人集團被捕
執法截聽搞錯目標 同名同姓 數月始知
大麻二酚被禁 有零售商「買一送一」清貨
替人追債 跆拳前港將意圖損壞罪成
尊子漫畫
【Emily】審版權修例 管牧質疑「報導」改「報道」 官員指「道」較中性 《小學詞表》都咁用
【Emily】青年節擬每年辦 區議員質疑抄橋
【Emily】太古搞展覽 述煉糖汽水航運等變遷
【Emily】勞顧會勞方選舉 有建制KOL參選
【Emily】生日蛋糕寫「笑看風雲」 林健鋒：香港見曙光
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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