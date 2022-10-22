港聞

港聞二

替人追債 跆拳前港將意圖損壞罪成

【明報專訊】跆拳道前港隊代表兼教練霍祺昌，涉於去年貼街招追債，被埋伏警察拘捕，因藏有火機、熱熔膠，被控管有物品意圖損壞財產罪，受審後昨日在九龍城裁判法院被裁定罪成。裁判官稱相信當時被告別無他選，才為他人追債，勸勉他遇到困難要向家人傾訴，被告回應「知道」。裁判官又稱，本案與法庭關注的社運無關，且構成的傷害並非最嚴重，但行為滋擾，為居民帶來不便，准被告保釋至11月7日判刑，其間索取社會服務令報告。

辯方求情稱，被告霍祺昌（43歲）為跆拳道教練，曾代表香港參賽，並擁有碩士學位，現與太太育有女兒。辯方續稱，霍有一項與本案不相關的毒品案底，冀法庭毋須考慮；另沒證據顯示本案與三合會有關，亦不屬社運，且霍協助追債只收取數百元，希望判處社服令。

碩士學歷 稱代追債只收數百元

裁判官梁雅忻裁決時稱，辯方在特別事項中爭議警員在拘捕過程中向被告使用武力、沒有施行警誡、會面紀錄有錯等，故反對被告的口頭招認和會面紀錄呈堂。梁官表示，所有警員的證供清楚交代截停被告及調查過程，反之，被告的證供牽強、有違常理，如稱被警員毆打，但力度不大；被告又稱沒有翻查會面紀錄，但紀錄共15頁，更曾簽署文件。

梁官裁定被告當時知悉個人權利，自願招認和作會面紀錄。另被告警誡下承認攜有火機及熱熔膠，稱有需要時才用。雖然沒證據指出被告曾作出損壞行為，但有意圖已符合控罪元素，故裁定罪成。

【案件編號：KCCC 1034/22】

相關字詞﹕九龍城裁判法院 管有任何物品意圖摧毀或損壞財產罪 追債 港隊 跆拳道

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