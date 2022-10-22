大麻二酚被禁 有零售商「買一送一」清貨

搜尋10店 一半已結業或將結業

本報在網上隨機搜尋10間出售CBD產品的店舖，並以顧客身分查詢，其中5間已結業或將結業，另外4間停售CBD產品或更改配方。目前仍有出售CBD產品的王小姐表示，早已預計CBD會被禁，年初起沒再入新貨，門市轉型為美容院，6月起更買一送一，仍有市值約30萬元存貨，如未及出售就要扔掉。

王的品牌於兩年前成立，研發有安眠效果的精油及軟糖，另亦有售面膜、香皂等約10種產品，主要客源為中年人，「政府官員擔心令小朋友誤入歧途，但其實都唔係target緊嗰樣嘢」。她認為亞洲區對CBD的研究及印象較落後，擔心本來使用CBD產品的顧客往後難以找到代替品，或要重新服用安眠藥。

另一名東主Milo則出售來自美國的CBD飲品、軟糖等，上周被警方放蛇拘捕，將檢驗貨物是否含已被禁的四氫大麻酚（THC）。他說警方及海關頻繁抽查，早已令不少同行意興闌珊，「個個都唔再賣啦，怕咗你哋」。

用家稱濕疹改善 日後或依賴類固醇

市面上亦有針對濕疹的CBD產品，市民沈小姐稱去年使用含CBD的乳霜及精油，濕疹有改善，壓力減輕，半年間購買4至5次。她其後因情况好轉及價錢貴而停用，至上月再想購買時已無法購得，「問3間有一間冇覆，兩間執笠」。她說不少患濕疹朋友均有用CBD產品，認為禁售不合理，「好似抹殺咗一條自救嘅路」，往後或只能依賴類固醇。

政府將於10月27日至明年1月30日，在海港政府大樓、東九龍政府合署、沙田政府合署等10個政府處所設立CBD產品棄置箱。