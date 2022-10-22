執法截聽搞錯目標 同名同姓 數月始知

去年1257截聽獲批 3宗違規或異常

有關年報涵蓋2021年全年。年報指出，執法機關去年提出1259宗書面截聽申請，僅兩宗被法官以資料不足為由拒批，其餘獲批申請中，逾87%截聽時間為一個月以下，最長71天，最短數天，平均31天。34宗須法官或執法機關授權人員授權的秘密監察申請全部獲批。

年報揭露去年有3宗違規或異常個案，其中一宗屬秘密監察。事緣有執法機關舉報中心人員收到舉報，指目標人物（下稱A）涉嫌犯罪，惟舉報人僅提供A的中文姓名。中心人員在電腦系統檢索後，發現與A姓名相同的當事人（下稱B），而B與一宗剛完成調查的案件有關，中心人員把B當作A擬備資料報告，報告經中心當值主任檢查，沒發現異常，繼而轉交調查小組。

涉事人員收警告勸喻 一人已離職

年報提到，資料顯示A的電話號碼及住址均與B不同，但二人背景相似，故調查員沒想過B並非目標人物，上司雖得悉二人資料有差異，但亦錯誤地「與調查員持相同看法和過早作出結論」，並對B進行截聽。數月後A被捕，執法機關發現其身分證上的英文姓名與B不同，A與B不是同一人，始知一直錯誤截聽B的通話。

年報指出，時任截聽專員石輝檢討了上述個案，承認執法機關純靠中文姓名來確認秘密行動目標人物身分、基於自己假定來執行職務，並不理想，但認為不涉有人存心不良或別有用心，故同意向調查員上司發紀律性質書面警告，向調查員發紀律性質口頭警告，向調查小組主管和舉報中心主任發非紀律性質勸喻。負責向調查員提供錯誤資料的中心人員其後被發非紀律性質勸喻，石輝認為太寬鬆，惟因該人於執法機關提交調查報告後約兩個月離職，故不再跟進。

餘下兩宗違規事件，一宗涉及執法人員未及時向法官報告目標人物轉用新電話號碼，致該號碼未按時被列做禁聽號碼；另一宗涉執法人員漏報一項可能涉及法律專業保密權資料的通話。