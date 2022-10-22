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港聞二

着下屬入房教電腦 入境主任認偷拍

【明報專訊】一名高級入境事務處主任涉於今年2月在機場的辦公室以手機偷拍女下屬裙底，被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，昨日在西九龍裁判法院認罪。辯方求情稱，原本與控方商討以其他方式處理 ，但昨日得知被拒，遂決定認罪；被告事後尋求教會、心理及精神科幫助，其太太的求情信稱諒解及寬恕被告。案件押後至11月4日判刑，以待索取被告的社服令及感化報告，其間被告續准保釋。

至於被告羅懿誠（47歲）是否已停職或會否接受紀律聆訊，入境處回覆稱案件仍在司法程序，不宜評論。

大腿上放文件夾遮手機

根據案情，被告為事主X的上司，今年2月10日，X穿著制服，其工作裙的長度達膝上兩吋，另穿著肉色絲襪。近早上10時，被告指示X進入其辦公室，並問X有關更表系統的問題。X遂按其要求在電腦登錄系統，並在辦公桌前彎腰操作鍵盤及滑鼠。被告把椅子移至X背後，問她如何把更表傳送到私人郵件等功能，X搜索到該功能，轉身通知被告時，發現他沒專注看電腦。

X繼續展示上述功能時，被告靠近她，其右膝位於X的小腿後數吋。X發現他左手拿着一個橙色文件夾放在大腿上，右手手持開啟熒幕的手機，藏在文件夾下。X持續觀察被告，看到他從文件夾下露出部分手機，置於X膝蓋後方，覺得被偷拍。

被告繼續詢問其他電腦問題，要求X登入帳戶，X感害怕並稱要返回座位尋找密碼。X隨即WhatsApp告知同事及致電告訴男朋友。被告其後被捕，表示明白警誡內容，對其他問題則保持緘默。警方在被告手機未有搜出任何相關影像。

【案件編號：WKCC 3026/22】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 入境處 機場 非法拍攝私密部位罪 入境事務主任

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