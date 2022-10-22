食衛局監督主任非禮罪脫 官：未見動作 事主或過敏

指「前後左右都係同事」

官：倘非禮將驚動在場者

被告吳景華（現年63歲）被指於今年1月4日犯案。裁判官何慧嫻裁決時稱，X身形矮小，與被告身高有別，二人位置有一定距離，若被告要以手肘按壓X乳頭，再從上而下、逆時針打圈，且如X所言歷時約5秒，被告要屈曲手臂再跨過X的手臂，然而閉路電視中看不到如此明顯的動作，亦不見X大力揈開被告的手，反見被告的手一直垂下，手肘緊貼腰間。

裁判官續指，在場約40人「前後左右都係同事」，包括現役或退休警員，若被告非禮，會驚動在場同事及上司，甚至驚動正準備訓話的陳肇始，故此法庭對被告會否公然非禮X有保留。裁判官重申並非指X不是誠實證人，但其證供與閉路電視所見不一致，不能排除X過分敏感、誇大某些感覺，未能肯定被告曾非禮X，裁定罪名不成立。

案後不獲續約 申訟費獲批

辯方聞判後即向法庭申請訟費，稱被告是不可多得的員工，惟案發後不被續約，本案而言他無自招嫌疑。裁判官同意辯方所指，認為被告不是技術上脫罪，裁定被告兼得訟費，若雙方未能就金額達成共識，將由聆案官決定。

【案件編號：ESCC 598/22】