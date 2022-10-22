涉賣機頂盒程式轉播NowTV 海關深水埗拘影音舖店東

NowTV舉報 稱不排除索償

Now TV發表聲明指，曾向海關舉報有人懷疑非法傳播未經授權的Now TV節目，主要涉及中文電影等內容，歡迎海關採取行動保障知識產權，若日後發現有侵權情况出現，會向執法機關舉報，不排除會向有關人等或機構提出民事索償。

海關稱，涉案人利用特定程式，規避版權持有人加裝的有效科技措施，並將部分電視頻道於網上轉播。涉案人透過網上平台宣傳銷售，年費由240至280元，聲稱全球通用，可收看多個國家電視直播台，更提供3天「免費試睇版」吸引顧客，收款後會透過通訊軟件提供超連結及提供技術支援協助安裝程式。

機頂盒年費280 網上轉播電視頻道

涉案人另在深水埗店舖售賣智能電視、平板電腦及其它影視設備，向顧客推銷「VIP系統」，標榜免費觀看全球電視劇及電影，終身免費，吸引顧客購買。

海關表示案中被侵權的版權持有人已對收費電視節目施加有效的科技措施，以保護版權作品，如要合法收看電視頻道，必須安裝提供的解碼器，或登入網上帳戶，年費約由1000多元起，視乎訂購內容而定。透過涉案應用程式收看侵權頻道，畫面播放時會延遲一至兩秒，畫面質素較差及出現斷續情况。

海關強調，臨近四年一度世界盃盛事，相信會有不法之徒利用各種侵權手法謀利，稱會密切留意網上及市面侵權情况加強巡查，並與業界保持緊密合作，致力打擊侵權。海關提醒消費者，使用侵權應用程式帶有風險，有可能令電腦中毒，或遭惡意程式襲擊，呼籲市民專重知識產權，亦提醒店主及銷售員出售相關規避器件或提供規避服務，均須負刑責。