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基金借貸曾蝕半億 官：需界定「合適」受託人

【明報專訊】判辭透露，華懋慈善基金多次借貸支付法律費用，一度虧損5000萬元。隨後有基金理事將部分債務改列為捐款，聲稱債權人「饋贈」貸款，毋須償還，虧損才收窄至250萬元。法官認為基金經濟狀况及還款能力顯然是「實際的憂慮」；又強調不會在現階段評論基金應否繼續擔任受託人，但引述多筆華懋集團的可疑交易及官司，反映有需要列明何謂合適的受託人。

指仍涉兩宗各5000萬元官司款項

根據判辭，基金在2019年虧損逾5000萬元，當中涉及基金從匿名債權人，先後借貸共4200萬元。理事龔中心表示，兩筆債務均是債權人「饋贈」基金，對方不期望基金還款。由於借貸已久，難以預料何時還款，理事後來將債務改列作捐款。

法官認為，上述事件反映基金財政欠透明度，即使接納兩筆款項是捐款，基金仍處於虧蝕，日後有可能破產，需要關注基金還款能力。虧蝕尚未計算兩宗債權人官司涉及的款項，即商人陳書春向龔仁心及基金追討5000萬元，及商人林義雄追討4235萬元，法庭認為「值得留意」兩名債權人皆不接納基金稱該款項是捐贈予基金。

官：基金財政欠透明 日後或破產

判辭亦引述案中提及華懋集團多筆可疑交易，包括龔仁心涉參與接洽海外註冊公司，意圖影響華懋在內地的官司，對方後來索償9.4億元（人民幣，下同）；華懋前行政總裁許業榮，涉代表華懋花4.9億元投資一個佛山物業發展計劃，但最終虧損3億。法庭強調，不會在此階段評論基金是否適合任命受託人，但認為上述事件突顯有需要列出條件，界定何謂「合適」的受託人。

相關字詞﹕高等法院 遺產管理人 龔如心 華懋慈善基金

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