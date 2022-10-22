龔如心遺願總理監管資產 官：無權要求 判辭指華懋慈善基金角色非無可取替

與訟方包括律政司長、遺產管理人莊日杰及黃德偉，以及華懋慈善基金。

邀兩人組監管機構僅屬遺願

官：非強制執行 做法不可取

判辭指出，龔如心遺產主要為華懋集團股份，涉款1410億元，另有現金2.57億港元及4400萬台幣等資產；這筆遺產屬本港歷來最多的慈善款項，亦可能是全球首10項最高款項的信託，涉及公眾利益及須謹慎管理。判辭是次先處理關於受託人身分及監管機構等法律原則，以協助擬定計劃。就基金是否有能力還債及合適受託（見另稿），法庭暫不評論，將於10月開庭聆訊。

基金是否合適受託人 本月聆訊

龔如心在遺囑表示欲將遺產交予基金，並成立「中國的諾貝爾獎」，由聯合國秘書長、國務院總理和特首組成的監管機構管理基金和獎項。基金一方認為，法庭應只在必要情况下偏離遺願。律政司長一方稱，遺願是有關考慮因素，但最重要是達至慈善目的，法庭毋須盡量依從其意願。遺產管理人一方亦表示同意，就着處理慈善行政事務，建議採取合宜方式實踐意願。

判辭指林鄭拒任遺產監管職務

判辭指出，當時遺囑內容簡單，沒具體詳情，法庭應該按照情况適當考慮龔如心的意願；法官亦不接納基金的角色是無可取替，稱遺產受託人並不一定要由基金擔任。判辭又指，龔希望上述人士組成監管機構，僅屬她的理想意願，並非強制執行，重點是為設立團體監管受託人。而且，法庭沒有司法管轄權要求聯合國秘書長及國務院總理加入監管機構，因兩人不受本港法律規管，不能受託，認為相關做法不適宜及不可取。判辭透露，時任特首林鄭月娥拒絕擔任機構職務，所以法官建議由顯赫傑出人士任監管機構成員，以提升國際關注達至慈善目的。

另外，基金一方稱成立「中國的諾貝爾獎」及由國務院總理擔當監管機構成員，應由內地法律規管，但法官認為若慈善計劃有活動在內地實行，可能符合內地法律，但不接納計劃只應用內地法律，且遺囑在本港訂定，而獎項牽涉信託，故應該受限於本港法律。

【案件編號：HCMP 853/12】