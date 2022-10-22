「半閉環」旅遊 楊潤雄：願意考慮

本港正實施「0+3」入境安排，被問到會否考慮日本今年6月做法容許「旅行團」免檢疫入境旅遊，或應業界建議在指定地點或食肆容許「半閉環式」入境旅遊，楊潤雄昨回應說，會了解方案是否可行，指香港與日本環境有別，未必可照單全收：「香港能夠做到多少閉環式？香港是比較小的地方，有幾多地方可完全用閉環式處理，我們願意考慮。」

被問到近日有體育賽事因本港防疫要求較嚴，選擇改到其他城市舉辦，政府有何措施爭取更多國際體育賽事來港，楊潤雄指以往在港舉辦的體育活動亦有增有減，「個別一兩個項目有其他的考慮，去第二度試吓先，我們都要接受」。同時他以近日的香港世界桌球大師賽、下月舉行的香港國際七人欖球賽為例，稱不少大型賽事仍在港舉辦，政府會與香港體育總會聯絡，鼓勵他們安排更多國際賽事到港。

另外，《施政報告》提出文體旅局長將領導「業界翹楚」組成「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」，未有交代如何組成。楊表示，暫未定委員人數及由誰參與，但現時「心目中已有人選」，會聯繫業內有地位人士、九大藝團、藝發局等商討。

（2022年施政報告）